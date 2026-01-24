國高中生「人手一支iPhone」？他實地觀察驚呆 網曝原因：6s還在服役中
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導
隨著智慧型手機普及，孩子接觸手機的年齡也越來越早，不少家長會在國中甚至國小階段，就讓孩子擁有自己的手機。近日，就有網友觀察到，學生族群使用手機的比例，與過去印象中「學生多半用平價安卓機」的情況大不同，幾乎清一色都是蘋果手機，讓他忍不住好奇這是否已成為主流現象，詢問網友們的看法。
一名網友日前在PTT的WomenTalk板上以「國高中生幾乎都是拿iPhone？」為題發文，最近到幾間學校運動時，發現場內的國高中生，有高達八、九成手上拿的都是iPhone。不只如此，外出用餐時，無論是在牛排館或吃到飽餐廳，看到的小朋友幾乎也清一色使用蘋果手機，讓他好奇詢問，「現在國高中生幾乎都是拿iPhone嗎？」
貼文曝光後立刻引起熱烈討論，不少網友認為其實一點也不意外，許多都是爸媽汰換下來的，「一半以上拿爸媽的」、「少子化海嘯下的寵兒，父母高機率是雙薪家庭」、「父母汰換+1」、「外籍勞工都人手一機了，國高中生不為過吧」、「很多都是爸媽換下來的舊機」、「是什麼讓你覺得iphone是奢侈品，三星華為出的雙折疊機才是奢侈品好咪」。
也有許多人表示iPhone十分耐用，一支都可以用很久，其實不算奢侈品，「iPhone滿耐用的我上一支用了7年」、「IPHONE真的耐用，我13還在用」、「 我iPhone 13 pro用了四年多了也都好好的，換個電池跟新機一樣」、「 IPHONE用一隻用很久，每年換的是少數」、「6s服役中…」。
