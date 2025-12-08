國黨團改選 林燕祝連任書記長

議會國民黨團書記長、議員林燕祝續任，將帶領黨籍議員全力迎接明年選戰。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南市議會國民黨團七日進行改選，由議員林燕祝連任，面對明年大選，林燕祝表示，連任乃承擔更大責任開始，此次國民黨有多名新人參選議員及里長，她除帶領新人上陣，市長選舉更是重中之重，她會全力配合國民黨市長參選人謝龍介結合陸戰和空戰，讓台南綠地變藍天。

林燕祝指出，接任黨團書記長這一年，台南發生許多天災人禍，年初的楠西大地震，她帶領成員送愛至災區；民進黨發動大罷免，她以身作則，帶領議員、團隊日夜宣講；七月的強颱丹娜絲，黨團和謝龍介更捐出兩百萬元賑災，最近烏樹林和安南區都發生垃圾山大火，她也帶著年輕參選人到現場開直播，關心空屋等議題。

廣告 廣告

明年是九合一大選年，目前藍營新人包括尤淨寬、李佳蓉、歐政豪、葉翰勳、李中銘、辛晴晴等人將在議員、山地原住民和里長領域參選。

林燕祝指出，下屆市長選舉眾所矚目焦點，即使民進黨擁有豐沛行政資源，但她矢言讓每位深耕地方議員都是謝龍介參選人的「陸戰隊」，再發揮厚實的空戰能力，讓台南綠地變藍天。新屆黨團幹部除林燕祝連任書記長，副書記長為林美燕、李中岑、許至樁、尤榮智、方一峰；發言人為蔡育輝、王家貞、 蔡宗豪、盧崑福；紀律委員為蔡淑惠、曾培雅；程序委員林燕祝、蔡育輝。