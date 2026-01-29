國黨新竹縣傳出現''假志工''為徐欣瑩拜票？害長輩跌倒 徐辦:不實指控

政治中心／黃兆康 陳妍霖 莊柏驊 新竹報導

國民黨新竹縣長提名，黨內初選確定採取70%民調、30%黨員投票制，但縣議員蔡志環出來指控，近期有不少年輕人假冒「黨部志工」進行家戶拜訪，甚至還發生拉扯，導致長輩跌倒，受害阿嬤也出面指控，對方是在幫徐欣瑩拉票，對此徐欣瑩辦公室說，這是不實指控。

兩個年輕人挨家挨戶，按門鈴，新竹縣近期出現不少年輕人，自稱''黨部志工''，要進行家戶拜訪，說是要幫立委徐欣瑩拉票，為了爭取國民黨新竹縣長提名，但沒想到....

只見2名女志工和阿嬤互相拉扯，結果下一秒，73歲的阿嬤整個摔倒在地，一動也不動，但志工竟然冷血走掉，畫面一出，引發熱議。





受害阿嬤說，「她就說我是黨部的志工，她拿文宣出來，我一看到徐欣瑩的我就很火啦，就在拉扯扯扯扯，就一直拉，拉到外面我就頭暈了嘛，就趴，倒了」。





國民黨新竹縣議員蔡志環說，「沒有在當下把這個姐姐扶起來，就是非常不應該的，這種天氣這麼冷，萬一失溫了，或者是巷弄有車子經過，不是非常危險嗎，我覺得這是非常不好的現象」。





當事人出面指控，新竹縣議員蔡志環也痛批，這些假冒「黨部志工」穿便服，沒有出示證件，在竹北、新埔、關西等地，利用家戶拜訪，為徐欣瑩爭取黨員支持。角逐黨內初選的副縣長陳見賢，競辦則回應，初選階段，發生不明人士涉嫌冒名拉票，若屬實，這將是新竹縣前所未聞的惡質欺騙行為。但徐欣瑩辦公室，表示所有志工都有穿背心，嚴正抗議不實指控，若有違法，請交由警方查證。





新竹縣國民黨部書記長盧麗娟表示「針對最近有很多民眾及黨員陸續傳出有不明人士，自稱是黨工或者是黨部的志工到府拜訪，新竹縣黨部特別在此澄清，我們新竹縣黨部沒有派任何的黨員，或者是黨工或者是志工到府拜訪，如果有發生相關問題，請自己小心自身安全，謹慎處理」。





由於國民黨新竹縣長提名，黨內初選採取七成民調、三成黨員投票，上回陳見賢遭人抹黑，他出示良民證自清，這回又有假黨員志工拉票惹爭議，徐欣瑩也立刻駁斥，顯見雙方競爭有多激烈，已經殺到刀刀見骨。

