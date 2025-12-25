國一中豐交流道通車 卓榮泰細數未來工程：還在等通過總預算建設桃園

行政院長卓榮泰。資料照。郭宏章攝



行政院長卓榮泰今（12/25）日出席「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮，他於致詞時首先表示，桃園市長張善政除了感謝行政院，也應該感謝立委，沒有立委的支持，無法進行任何建設，「明年的我們還在等，等更多更多可以造福國家、有利人民的國家總預算可以順利完成。」

「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮今日舉行，桃園市長張善政、交通部長陳世凱與行政院長卓榮泰先後致詞。卓榮泰在致詞時首先表示，張善政在致詞中感謝行政院，但應該謝謝立委，沒有他們的支持，無法進行任何建設。

卓榮泰強調，不只這1000億，往後還有更多，光是今日就有中豐交流道通車與桃園國際機場第三航站區主體航廈工程北登機廊廳啟用，恭喜桃園的交通建設向前一大步，「明年的我們還在等，等更多更多可以造福國家、有利人民的國家總預算可以順利完成。」

卓榮泰細數，中豐交流道已經提前6個月完工，但若總預算未能通過，在「AI（人工智慧）新十大建設」中，政府針對量子、AI、半導體編列了104億元預算也無法執行，將影響桃園作為「桃竹苗大矽谷」計劃的關鍵角色，執行腳步會變得「非常緩慢」。

交通建設部分，目前已有將近100萬人使用TPASS 2.0預算將受阻，無法支應全台75億元的預算需求。其中針對桃園市所編列的8.1億經費將無法到位；而全台總計248億元的的鐵路工程經費也無法在1月1日如期有效執行，包括桃園段尚有54億的差額。

其他地方建設部分，桃竹苗地區高中校舍整建需要6億元，因應科技人員進駐後，其子女的教育需求與校舍環境改善；縣市管河川改善工程有147億元，若無法展開，將導致工程無法在汛期前完成，對國人的生命財產安全造成威脅，另外全國42億老農津貼、國民年金以及生育補助都無法進行。

卓榮泰喊話，中央政府總預算已經剩不最後不到5天的時間了，誠懇希望不分縣市、不分黨派、不分地域同時展開，行政立法兩院充分合作，中央地方互相分工，讓人民感受到政府一體，全速向前邁進。

