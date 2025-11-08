國３北上龍井段３車連環車禍 釀２傷送醫

小貨車幾乎被撞成廢鐵，車內貨物、電纜線、工具箱及零件散落滿地。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

國道三號台中龍井路段北向車道八日清晨發生三車連環撞，一輛小貨車疑未注意車前狀況，先碰撞因故障停在外側車道的一輛轎車，再遭另輛轎車追撞，造成二名駕駛受傷送醫，這起事故一度造成車流回堵約一公里，詳細肇事原因由國道警調查釐清中。

國道警方指出，昨日清晨四時五十分，國道三號北向一八一點一公里龍井路段，發生四十五歲洪男駕駛小貨車疑未注意車前狀況，碰撞因故障停在外側車道、由二十五歲江男駕駛的轎車，接著三十歲王男駕駛轎車疑未注意車前狀況，再追撞小貨車，造成洪男、王男受傷送光田醫院向上院區就醫。

國道警方表示，該起事故在昨日清晨五時五十五分排除，造成車流回堵約一公里。相關詳細肇事原因仍待調查釐清。