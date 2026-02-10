國一北向斗南段4車追撞 小客車駕駛死亡

白色自小客車經強大撞擊力，導致車體嚴重扭曲變形，國道一號北上241公里處雲林斗南路段，10日凌晨5時許發生一起嚴重交通事故，造成1名38歲邱姓駕駛當場死亡。

第4公路警察大隊斗南分隊小隊長楊三億表示，「邱男駕駛自小客行駛內側車道，不明原因與行駛中線車道的林男所駕駛營業全聯結車發生碰撞後，邱男車輛停於內側車道。邱男下車疑遭後方石女所駕駛的自小客車碰撞，又林男所駕駛之自小客車再撞擊邱男車輛，造成邱男死亡。」

警方表示，白車駕駛邱姓男子疑似先擦撞聯結車後下車查看，又被後面車輛追撞造成當場死亡，而其中1名石姓女子則因腿部骨折，送往大林慈濟醫院診治，詳細肇事原因還需釐清。

楊三億說明，「邱男酒測值待抽血檢驗，其餘各車駕駛人均無飲酒情形。本大隊再次呼籲用路人，開車務必注意前方動態。」

警方也說，這起國道4車追撞事故導致內側兩車道占用，一度造成車流回堵，直到上午8時狀況才排除，目前國道警方已著手調閱周邊監視器畫面進行調查，也提醒用路人行開車務必留意前方路況，保持安全車距。