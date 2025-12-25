國道攔車事件引發公安憂慮，一名穿著黑色運動外套的男子在國道1號台中大雅系統交流道上，因疑似行車糾紛，竟將車停在匝道口，下車攔截後方車輛並強行開啟車門嗆聲。事件發生於23日晚間，整個過程被後車乘客全程錄影存證。這種危險行為不僅嚴重影響行車安全，若有車輛煞車不及追撞，後果將不堪設想，涉及多項法律責任。

國一匝道突停攔車 男狂開後車門嗆「來吵架」。(圖／畫面翻攝 社會事新聞影音)

根據影片顯示，該名男子將車停在國道上後，走向後方車輛並開啟車門，試圖與駕駛發生爭執。後車駕駛表示自己正在載客人，不想與對方爭吵，但該男子仍不肯罷休。當後車駕駛拒絕下車時，該男子先是關上車門離開，隨後又再次開門，這次更要求駕駛刪除手機中的影片紀錄。男子威脅道：「手機拿過來」、「不要裝傻」，直到看見駕駛刪除影片後才離開現場。然而，他不知道的是，整個過程已被後座乘客完整記錄下來。

男停車國道攔車嗆聲 後座客全程錄下。(圖／畫面翻攝 社會事新聞影音)

事件發生於23日晚間，整個過程被後車乘客全程錄影存證。(圖／畫面翻攝 社會事新聞影音)

第三公路警察大隊泰安分隊長陳世浩表示，目前大隊尚未接獲民眾檢舉及報案，將會調閱相關影像，並通知車主到案說明，調查釐清事件經過。陳世浩強調，若非遇突發狀況在車道中暫停，可處6000元以上36000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。

警方進一步指出，除了可能面臨罰款及吊扣汽車牌照外，這種行為還涉及公共危險罪及強制罪嫌，可依法偵辦。這類在國道上停車攔截他人的行為，不僅危及自身安全，更嚴重威脅其他用路人的生命財產安全，警方呼籲民眾切勿效仿，如遇行車糾紛應理性處理，必要時請求警方協助。

【危險動作，請勿模仿】

