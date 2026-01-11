國３台中霧峰段５車追撞車禍 ２車起火２人送醫
記者陳金龍／台中報導
國道三號北上台中霧峰路段十日傍晚近六時發生五車追撞事故，其中二輛車起火、黑煙狂竄，事故車輛駕駛、乘客全數衝下車避難逃生，消防隊獲報到場灌救，將火勢撲滅，造成二人受傷，事故造成車流回堵三公里，至於起火原因，有待國道警調查。
國道公路警察局第七公路警察大隊表示，十日傍晚五時五十二分許，國道三號北向二一二公里霧峰系統銜接台七十四線輔助車道，發生五輛轎車追撞事故，其中第三及第四輛車撞擊後起火燃燒，幸車上人員及時逃生，火勢於晚間六時二十五分撲滅。
警方表示，這起事故造成第五車駕駛及乘客共二人受傷，經由救護車送亞洲大學附屬醫院就醫；事故也造成車流回堵約三公里，於晚間六時五十五分排除。有關肇事經過及肇因研判，持續調查釐清中。
