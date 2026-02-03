南部中心／綜合報導

國道一號南下330.7公里處，靠近仁德交流道路段，2日傍晚5點多，發生全聯結車擦撞台塑油罐車的事故，造成油罐車槽體破裂，大量油料不斷洩漏，消防局獲報，加派水車灑水警戒，台塑公司人員也趕到現場，用吸油棉防止油料繼續往橋下洩漏。

國一台南仁德路段車禍 聯結車擦撞油罐車「油料狂漏」

消防局獲報趕緊加派水車，灑水警戒。（圖／民眾提供）民眾開車經過國道一號330.7公里處，路肩一輛全聯結車翻覆，一旁還有台塑的油罐車，槽體破裂，大量的油料傾瀉而出，民眾開車經過，很擔心會不會爆炸。

廣告 廣告

國一台南仁德路段車禍 聯結車擦撞油罐車「油料狂漏」

台塑公司派人員，到現場用吸油棉，防止油料繼續洩漏，並派空槽車前往抽油。（圖／翻攝畫面）消防局獲報，趕緊加派水車，灑水警戒，車禍地點就在國道一號南下，靠近仁德交流道路段，傍晚5點多，33歲的周姓男子，開著全聯結車，疑似沒有保持行車距離，閃避時撞上62歲蘇姓男子駕駛的油罐車，造成槽體破裂，載運的95無鉛汽油不斷洩漏，油體還滲漏到國道橋下，員警不敢大意，擴大拉起封鎖線，進行交通管制，示意車輛改道行駛。機車騎士表示，剛剛騎過來，覺得交通受到蠻大影響，因為我還要特別繞路。附近住戶表示，我有聞到油味，想說發生什麼事情，味道蠻重的，而且畢竟這邊還有交流道，對騎車開車的人來說，一定都會有一些影響，還要繞路走，其實蠻麻煩的。

台塑公司也派人員，到現場用吸油棉，防止油料繼續洩漏，並派空槽車前往抽油，只是翻覆當下，全聯結車載運的鋼捲，翻落路肩，後板架也側翻，占用到外側車道以及路肩，一度封閉國一南下仁德交流道。新市分隊分隊長黃士原表示，事故現場占用外側車道及外路肩，無人受傷，各車駕駛均無飲酒情形。所幸事故並未釀成火警，也沒有人員傷亡，詳細肇事原因有待進一步釐清。

原文出處：國一台南仁德路段車禍 聯結車擦撞油罐車「油料狂漏」

更多民視新聞報導

高鐵全新停靠模式上路 台北到台南最快只要83分鐘

最新／國道一號台南仁德段車禍！台塑油罐車汽油狂漏

南韓永川市油罐車嚴重車禍 釀大火2死4傷

