國３大甲段汽車追撞貨物散落一地 一度回堵塞爆

大貨車因閃避不及撞擊轎車，致車上載運的罐頭食品散落一地。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

國道三號北向一六六點六公里處二十一日上午中線車道有動物屍體，一輛汽車疑為閃避自撞內側護欄後停在中線車道，遭後方大貨車撞上，無人受傷，大貨車貨物散落一地，交通一度受阻，國道公路警察局第七公路警察大隊大甲分隊獲報前往處理，清理路面，現場狀況排除，恢復交通。

國道公路警察局第七公路警察大隊大甲分隊表示，昨日上午六時左右，國道三號北向一六六點六公里處，一輛汽車因閃避中線車道動物屍體，自撞內側護欄後停於中線車道，後方一輛大貨車因閃避不及撞擊該汽車，致車上載運的罐頭食品散落一地。

國道警方獲報到場處理，事故未造成人員傷亡，但因罐頭散落一地，交通一度受阻，現場狀況在上午九時左右排除，恢復交通通行。