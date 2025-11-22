國一大雅段貨車失控自撞護欄成廢鐵 副駕被拋飛撞邊坡一死一傷

國一大雅段貨車自撞護欄，警消協助駕駛脫困。讀者提供

國道1號北上175.9公里大雅路段昨深夜發生一起死亡車禍，一輛營業大貨車不明原因失控自撞外側護欄及隔音牆，造成副駕駛被拋出車外撞擊邊坡當場死亡，駕駛則受困車內，經搶救後送醫。事故佔用外側車道，導致北上路段一度回堵約1公里。

昨天晚間22時04分，國道公路警察局第三公路警察大隊獲報發生重大車禍，立即通知西屯消防分隊出動，由小隊長陳杰祺率領3車6人前往搶救。救援人員抵達現場時，發現車頭因強大衝擊力嚴重毀損，25歲吳姓駕駛受困於扭曲的駕駛座內，但意識清楚。

西屯救助人員迅速爬至副駕駛座位置，利用長背板等器材協助吳男脫困，隨後將其送往中國附醫救治，幸生命跡象穩定。同車32歲詹姓副駕駛則於撞擊瞬間被拋飛至高速公路外側邊坡撞擊橋墩，被發現時詹男已明顯死亡，現場更找到其手部殘肢。

警方表示，事故確切原因尚待進一步調查釐清，目前已初步完成現場處理，以儘速恢復交通順暢。



