國３撞死水鹿 車損人無傷

國三白河段一部自小客車撞上水鹿，車頭毀損（上圖），水鹿橫死車道（下圖）。 （讀者提供）

記者陳佳伶∕台南報導

一位民眾三十日凌晨駕車行經國道三號北向白河路段時，發現有頭水鹿在車道上，看到時只剩五公尺，來不及閃避撞上，自小客車車頭毀損、水鹿死亡，車上兩人並未受傷。

有民眾以國道驚魂記「高速公路能遇到水鹿機率有多少？」在社群平台披露這件國道交通事故。開車民眾說，「看到鹿時就剩大概五公尺了」，根本沒有閃避空間；也引發網友關心「好驚恐，誰遇到都閃不掉」、「在台灣這比中樂透的機率低吧，要找誰賠」、「還好只有車受損，人平安最重要」。

國道警方說，三十日凌晨二時餘接獲通報，在國三北向三百一十六公里白河路段，一部自小客車撞擊誤入國道的水鹿肇事，幸無造成人員傷亡。由於事發現場近山區，不知水鹿從何而來，先由工務人員把水鹿屍體由車道移至路旁再做處理。