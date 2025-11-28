國一楊梅休息站又出事！疑輔助駕駛釀禍連撞5車3人傷

陳姓男子駕駛的白色轎車車頭嚴重毀損。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕陳姓男子下午2點左右駕駛轎車行經國道1號桃園市路段，進入楊梅休息站時，疑因仰賴輔助駕駛，撞上已導致多次事故的入口匝道分隔島，再高速撞上停放在一旁停車格內的2輛貨車、3輛轎車，陳男與同車乘客石姓男子、正在車上休息而被波及的貨車司機謝姓男子，分別因為頭部受傷送醫，幸無大礙。

國道1號楊梅休息站2021年底啟用，數年來事故頻傳，其中2025年1月25日1起自撞中央分隔島後起火事故，甚至釀4死4重傷悲劇，高速公路局後續增加交通工程設施、增設警示標誌，並將原來偏右的匝道調整為直線，盼能減少交通事故。

豈料今天下午2點左右，23歲陳男開轎車載著友人石男(24歲)走國道1號南下，進入楊梅休息站時卻撞上分隔島，轎車失控衝向休息站停車場，接連碰撞1輛轎車、2輛貨車，並推撞貨車碰撞另2輛轎車。

警方表示，陳男、石男因猛烈衝擊力道撞傷，另有1輛貨車司機謝男坐在車上休息也遭殃，先後被送醫治療，還好都無大礙；陳男自述當時他開啟輔助駕駛，才不慎碰撞分隔島，是否有酒駕或毒駕等情事與事故原因有待進一步調查。

