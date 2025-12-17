國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉表示在野黨反智也只剩下這一步了。（圖片來源／信傳媒資料庫）
隨著立法院強行通過《財政收支劃分法》修正案，行政院長卓榮泰採取憲法史罕見的「不副署」手段，堅拒執行立法院決議，正式引爆中華民國憲政史上的一場大戰。面對執政黨的強硬反擊，雖然民進黨大老謝長廷出面嘲諷在野黨「不敢倒閣是怕落選」，但資深媒體人吳子嘉揭露，在野黨不發動倒閣背後有著極為現實的政治精算與「人頭院長」的結構性無奈。
行政院長卓榮泰日前公開表示，由於《財劃法》修法過程缺乏行政院參與且造成預算體系混亂，他決定行使憲法賦予的「副署權」中的消極抵抗權，即不予副署，導致總統無法公布法令。此舉引發法學界譁然，在野黨立委翁曉玲痛批這是對民意的踐踏，但吳子嘉指出，這也讓國民黨與民眾黨陷入「除了罵人，沒招可出」的窘境。
吳子嘉17日在網路節目《董事長開講》指出，副署權設計的原始初衷是為了讓行政院長牽制總統，但在 1997 年修憲後，總統派任行政院長人選不再需要經過立法院同意，如今副署權不拿來對付總統，如今卓榮泰拿這招來對付立法院。
謝長廷嘲諷「不敢倒閣」 揭開在野黨的三大痛點
針對謝長廷近期嘲諷在野黨「是多數黨卻不敢倒閣」，吳子嘉痛批謝是「投機取巧」，卻也點出了在野黨不敢輕易發動「不信任案」的現實。根據憲法增修條文，一旦倒閣成功，總統有權解散國會，這對目前的在野黨而言毫無意義。
首先，吳子嘉分析，民眾黨目前的 8 席不分區立委，和柯文哲全盛時期的8席立委不可同一而語，當時柯P是選總統等級的人物，現在柯是貪汙犯捏，一旦重新改選，「搞不好民眾黨「 8 席剩下 2 席」怎麼辦，這是政治現實。
再者，在野黨提倒閣「換人頭」毫無意義，吳子嘉指出，國會改選完國民黨又是第一大黨又怎麼樣？對於在野黨而言，倒閣換掉的是卓榮泰，他僅被視為賴清德的「人頭」，倒了一個卓榮泰，賴清德隨時可以再換一個上來，吳子嘉說「賴政府裡面只有一個人在幹活，就是賴清德。」
國民黨當年在立法院占多數，但也不敢提倒閣
吳子嘉當年是許信良的幕僚，曾經參加過修憲，那時候總統李登輝要修憲，幕僚參考法國制度，國會提出倒閣，總統就有權力解散國會做為一個平衡，「許信良娜食私下跟我討論說這個在法國可行，在台灣不可行，因為當時國民黨在立法院是多數卻不敢倒閣。」
為什麼呢？吳子嘉解釋，因為當時有很多國民黨立委都是靠買票選上的，當時還有羅福助這種爭議人物，黑金一堆，國民黨也不聽國民黨中央的。吳子嘉在節目中說。國民黨當時本身根本不是在野黨，是一堆爭議的人，本身比較像是一個"商會"，一個企業家聯盟。
在野黨最後一招不是扣卓的薪水，而是上街頭
阿扁當時怎麼少數執政？怎麼提出一個立法院都可以接受的行政院長人選？吳子嘉回應，答案是「和王金平喬一喬」，和各派系喬一喬，結果找唐飛出來當行政院長就過關了，阿扁少數執政卻沒事。
他認為，國民黨和民眾黨兩個在野黨最大的問題就是「沒有步數」了，沒有招了，國民黨立委翁曉玲提出的反制措施如「扣押行政院長薪水」，吳子嘉嘲笑說，講這些都沒有用，你翁曉玲是個法學教授，那麼大憲政危機，你身為立法院法政委員會召集委員，結果你說去扣他薪水。
第二招有國民黨提出彈劾、罷免總統，還說彈劾一下留個歷史紀錄，吳子嘉說「這沒有用啦，他都發動攻擊你在野黨還怕被你笑嗎？」
最後吳子嘉說，在野黨反制選項只剩下一招，就是大規模群眾運動，跟他幹去上街頭，動員跟他幹了，
沒有別的招了。
