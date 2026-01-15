國一汐止段5車連環撞！23歲男「鬼切」害77歲嬤翻車

社會中心／新北報導

一名23歲陳姓男子疑因不耐久候排隊車陣，突然向左切換車道，導致後方車輛閃避不及發生碰撞。(圖/翻攝畫面)

變換車道一個不小心，竟釀成5車連環撞的驚險事故！國道1號北向13.7公里汐止路段，今（15）日晚間6時正值下班尖峰時刻，發生一起嚴重車禍。一名23歲陳姓男子疑因不耐久候排隊車陣，突然向左切換車道，導致後方車輛閃避不及發生碰撞，甚至造成一名77歲王姓女駕駛的車輛當場失控翻覆。

國道公路警察局第一大隊指出，事發當時，23歲陳男駕駛小客車行經該路段，疑似想從排隊車陣中「鬼切」向左變換車道，不慎擦撞到行駛於外側車道的77歲王姓女駕駛。猛烈撞擊導致王女車輛失控翻覆，四輪朝天橫躺在車道上，過程中又波及另一名37歲吳姓男子的車輛；而肇事的陳男在碰撞後急忙向右拉回，又再度撞上排隊中的另外兩部小客車，總計造成5部車輛受損。



猛烈撞擊導致王女車輛失控翻覆，四輪朝天橫躺在車道上，過程中又波及另一名37歲吳姓男子的車輛。(圖/翻攝畫面)

雖然車禍現場一片狼籍，王姓阿嬤的車輛更是翻覆損毀，但奇蹟的是，高齡77歲的王女僅受到輕微擦挫傷，意識清楚，表示無大礙將自行就醫；肇事的陳男也僅受輕傷。警方表示，這起事故中所有駕駛與乘客皆依規定繫上安全帶，成為保命關鍵。

警方對現場駕駛進行酒測，結果均為零。初步研判事故主因為變換車道不當，詳細肇責仍待進一步釐清。

