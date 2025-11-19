國、眾為何要合？ 鄭麗文：執政黨倒行逆施才把藍白拉到一起

國民黨與民眾黨今（19）日合辦藍白黨魁會晤，這也是鄭麗文接任國民黨主席後首次與民眾黨主席正式對談。鄭麗文直言，就是執政黨倒行逆施、毀憲亂政，才把藍白兩個政黨拉到一起。談到兩黨合作模式，鄭麗文表示，將會有點像是歐洲內閣制，也有點類似法國雙首長制，參考其他國家經驗後，走出屬於台灣的獨特道路。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文直指，把藍白兩個政黨拉到一起，正是因為執政黨倒行逆施、毀憲亂政，更重要的是無所不用其極的追殺在野力量，不惜破壞台灣民主基石，不管是透過媒體、司法都全面淪陷。「你無法想像，在台灣民主化幾十年後的今天，司法居然出賣貞操，淪為統治當權的爪牙與鷹犬，毫不留情的撲向在野黨」。

談起藍白未來合作模式，鄭麗文表示，希望未來兩黨對話、合作能夠證明給世界看，台灣政治不只有惡鬥，還是會把國家人民利益放在第一優先，凝聚所有專業人才，尋找出路解決問題，並且幫助台灣弱勢基層、勞工、農民、年輕人。

藍白高峰會。（圖／中天新聞）

鄭麗文提到，從今天開始，已經有太多工作需要努力、進行，很開心跟民眾黨主席黃國昌有共識，「沒錯，我們是兩個不同的政黨，有著不同的文化背景歷史，重視不一樣的優先價值，所以要截長補短，互補達成一加一大於二，帶給台灣人民最大的利益」。

鄭麗文希望藍白合能夠證明台灣政黨間不只有惡鬥。（圖／中天新聞）

鄭麗文強調，藍白合一定不會讓兩黨自主性打折扣，不管是理念、政策都會透過對話、辯論而形成，不是為了合作而合作，更不是為了位子，而是希望，不要因為遊戲規則，導致鷸蚌相爭、劣幣驅逐良幣。鄭麗文表示，希望透過現有的憲政制度下，找出一條兩黨合作的康莊大道，合作既不同於歐洲內閣制，又有點像法國雙首長制，在參考其他國家經驗後，走出屬於台灣的獨特道路。

