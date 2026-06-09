國一臺北端瓶頸改善全面展開

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為提升國道一號北部路段整體通行效率與行車安全，高速公路局（下稱高公局）推動「國道一號北上線臺北及圓山交流道改善工程」及「國道一號圓山橋延壽加固改善工程」正式全面啟動。交通部九日上午舉行工程祈福儀式，由交通部長陳世凱率同高公局局長陳文瑞及相關工程團隊共同出席，祈求施工順利、人員平安，並期盼工程如期如質完成，改善國道一號臺北都會區交通瓶頸。

交通部長陳世凱表示，國道一號北部路段是串聯臺北、新北、基隆及桃園的重要交通動脈，不僅肩負大臺北地區通勤需求，也是物流運輸及城際交通的重要幹道。長期以來，臺北交流道至圓山交流道路段因主線與匝道車流交織頻繁，尖峰時段經常出現壅塞與回堵情況。

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陳世凱指出，此次工程並非單一節點改善，而是交通部與高公局推動國道一號北部路廊系統性優化的重要環節。近年來，高公局已陸續完成內湖至東湖路段改善工程，五股交流道改善工程也已達成階段性通車目標，林口交流道改善工程持續推進中，而此次臺北及圓山交流道改善工程則被視為打通國道一號臺北端交通瓶頸的關鍵工程。

高公局表示，臺北交流道與圓山交流道改善工程總經費約新臺幣四十一點七二億元，全數由國道基金支應，且工程均利用現有高速公路用地施工，無須新增徵收土地。其中，臺北交流道改善工程經費約二十八點七三億元，圓山交流道改善工程約十二點九九億元。

高公局指出，圓山交流道改善工程已於一一四年十月開工，預計一一八年六月完工；臺北交流道改善工程已於一一五年三月簽約，待臺北市政府核定交通維持計畫後正式展開施工，預計一一九年完工。