國一豐原段4車連環撞逾10傷 廂型車駕駛命危搶救
國道一號南下台中豐原路段，今（4）日凌晨發生嚴重連環車禍，造成10多人受傷，一名廂型車駕駛則命危搶救中。事故現場車體零件、貨物散落，一度占用全線車道，後方車潮綿延數公里，場面怵目驚心。
據悉這起車禍發生於4日凌晨1時13分，國道一號南向170.7公里處，豐原交流道到大雅系統交流道間。警消獲報趕抵現場後，發現一輛重達40噸的物流車卡在分隔島上，底下還壓著一輛白色轎車，車內兩名大人、一名小孩受困其中。
現場另有一輛黑色轎車橫停路中，車頭全毀面目全非，駕駛滿臉鮮血受困車內，警消出動器材把握時間搶救。此外，大貨車因撞擊力道導致貨物、紙箱掉落路面，廂型車則因強大撞擊力導致車體嚴重凹陷、損毀，零件殘骸四散一地。
據了解，事故起因疑似為聯結車追撞3輛車輛，吊車進行救援作業時，後方一輛白色轎車未注意路況，再次追撞上去，形成二次事故。警消人員到場後發現，黑色廂型車駕駛傷勢最為嚴重，目前仍在醫院搶救中。
事故車輛橫占全線車道，一度造成交通嚴重回堵。目前事故已由高公局及警消單位處理，詳細車禍原因與傷亡狀況仍待進一步調查釐清。
