國一豐原路段＂4車連環撞＂ 33歲男駕駛＂傷重不治＂

國道一號南下，豐原路段，4日凌晨1點多，發生嚴重追撞事故，一台聯結車撞上砂石車後又撞上轎車，後方租賃廂型車閃避不及也追撞上去，租賃車上33歲男駕駛，傷重不治。而同一時間，在對向北上協助處理掉落物的拖吊車，也遭後方來車撞擊，國道一凌晨兩起事故，加起來一共釀1死10傷。

現場一片狼藉，聯結車，卡在分隔島上，它底下，還壓著一台白色轎車，車頂被削平，情況相當危急，車上還有兩大一小，搜救人員緊急請來專業機具，將大車撐高。

所幸車上3人意識都清楚，趕緊送醫治療，但一旁的黑色租賃廂型車，狀況也非常不樂觀。





國一4車連環撞! 轎車＂頂部被削平＂幸車上3人意識清楚（圖／民視新聞）





車體凹陷，嚴重變形，安全氣囊，全都爆裂，驚悚車禍就發生在，4日凌晨1點多，國道一號南下豐原路段，42歲的林姓駕駛，開著重達40噸的聯結車，行駛在外側車道，突然追撞前方砂石車，又撞向內側車道的轎車，後方租賃車閃避不及，也追撞上來，而車上的33歲駕駛，被消防人員救出時，頸部斷裂，送醫後宣告不治。





租賃廂型車＂閃避不及＂追撞 駕駛＂頸部斷裂＂送醫不治（圖／民視新聞）





這起嚴重4車追撞事故，造成8傷1死，但事發後，一台拖吊車，到對向協助撿拾掉落物時，也遭後方來車追撞，後方轎車駕駛及乘客共2人受傷送醫。

國一凌晨，兩起追撞車禍，南下4台、北上2台，一共造成10傷1死，作為源頭的聯結車駕駛，經檢測沒有酒駕，但事故中，遭撞的砂石車，沒有停留在現場，卻直接駕車離開，警方已通知駕駛到案說明，依法開罰。

《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

