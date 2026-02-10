國一連環撞釀1死1傷 男下車查看遭追撞亡

國道一號北上241.1公里雲林斗南路段，今（10）日凌晨5時15分發生一起嚴重死亡車禍。（圖／東森新聞）





國道一號北上241.1公里雲林斗南路段，今（10）日凌晨5時15分發生一起嚴重死亡車禍。一輛由邱姓男子駕駛的自小客車，不明原因從內側車道撞上中線車道的聯結車。邱男下車查看車損時，遭後方石姓女子駕駛的自小客車撞上，當場身亡，造成現場一片混亂。

國道連環撞奪命

據了解，這起事故起因於兩車的初步擦撞，進而引發連鎖反應。邱男駕駛的小客車原本行駛於內側車道，卻與中線車道的聯結車發生碰撞。事故發生後，邱男下車察看車損，不料後方石姓女子駕駛的自小客車疑因視線不佳或反應不及，直接撞上邱男。撞擊力道大，甚至引發後方另一輛自小客車追撞。猛烈的連環撞擊導致邱男當場死亡，現場車體零件散落一地，景象觸目驚心。

透過事故現場畫面可見，遭撞的白色自小客車後半段幾乎消失，車尾在強大撞擊下嚴重變形，車身鋼板也扭曲，後車窗玻璃全碎，顯見當時撞擊的力道極為猛烈。

事故中，石姓女駕駛腿部骨折，隨即送往大林慈濟醫院接受治療。事故發生在清晨時段，導致國道北上路段一度回堵，造成大量通勤車流受阻，嚴重影響通勤車潮。

國道警方隨後到場處理，對現場生還的駕駛人進行酒測，結果顯示除死者邱男需待抽血檢驗外，其餘三名駕駛均未檢出酒精反應。目前，警方已調閱周邊監控影像及行車紀錄器，試圖釐清事故責任歸屬。

針對此起奪命事故，國道警察提醒用路人，高速公路行車必須保持安全距離，隨時注意前方車況，嚴禁分心駕駛。尤其在車輛停留或事故發生時，駕駛人應確保自身安全，避免在車道上停留或下車，以免發生二次事故。

