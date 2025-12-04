國一連環撞釀1死9傷！南下40噸重物流車壓轎車 北上特斯拉又撞拖吊車

國道1號南下170.2公里處在凌晨1點多發生嚴重車禍，一輛物流車因不明原因失控，先後撞上砂石車及白色轎車，導致白色轎車被完全壓在車底，後方黑色廂型車閃避不及又撞上物流車車尾。在處理事故期間，北上車道又發生特斯拉追撞拖吊車事件，整起事故共造成1死9傷。死者為黑色廂型車駕駛，而物流車貨物掉落到北上車道，使事故現場一度混亂。

暗夜車禍釀1死9傷！42歲男失控撞砂石車，40噸重物流車壓住一家三口。(圖／TVBS)

這起嚴重連環車禍發生在凌晨時分，當時42歲林姓駕駛開著物流車，突然失控撞上前方砂石車，接著衝向內側車道，再撞上白色小客車。白色轎車被撞得完全壓在物流車底下，車內有兩大一小三人被困。後方黑色廂型車閃避不及，又撞上物流車車尾。現場停滿救護車、吊車和工程車，急救人員迅速展開救援行動。

消防人員爬進40噸重的物流車下方，試圖救出被壓在車內的乘客。(圖／TVBS)

消防人員出動破壞器材，爬進40噸重的物流車下方，試圖救出被壓在車內的乘客。白色轎車車體受到擠壓變形，消防隊出動吊車，先將物流車拉起，才能順利救出受困人員。車上的小女孩順利被救出，且意識清醒。白車駕駛的親友表示，他接到姊夫的電話，得知他們出車禍，姊姊被壓在車內。

黑色廂型車車頂整片被削掉，駕駛滿臉是血，已經沒有生命跡象。(圖／TVBS)

然而，黑色廂型車駕駛的情況相當嚴重。黑色廂型車車頂整片被削掉，車頭幾乎全毀，駕駛滿臉是血，被困在車內。救出後已經沒有生命跡象。在處理車禍現場時，物流車的貨物掉落到北上車道，拖吊車停在車道上協助救援，但一輛特斯拉不確定是自動駕駛還是駕駛未注意前方狀況，追撞了拖吊車，使事故更加複雜。

國一凌晨連環撞！40噸物流車壓白車，廂型車駕駛頭頂削掉慘死。(圖／TVBS)

國道警泰安分隊長陳世浩表示，這起事故造成黑色廂型車駕駛彭男送醫急救後宣告死亡，有關肇事經過及肇因研判，將由泰安分隊依規定調查釐清。警方也指出，肇事物流車駕駛頭部有撕裂傷，目前仍在進行治療，詳細肇事原因有待進一步調查。

