國一連環撞釀1死9傷！南下40噸重物流車壓轎車 北上特斯拉又撞拖吊車
國道1號南下170.2公里處在凌晨1點多發生嚴重車禍，一輛物流車因不明原因失控，先後撞上砂石車及白色轎車，導致白色轎車被完全壓在車底，後方黑色廂型車閃避不及又撞上物流車車尾。在處理事故期間，北上車道又發生特斯拉追撞拖吊車事件，整起事故共造成1死9傷。死者為黑色廂型車駕駛，而物流車貨物掉落到北上車道，使事故現場一度混亂。
這起嚴重連環車禍發生在凌晨時分，當時42歲林姓駕駛開著物流車，突然失控撞上前方砂石車，接著衝向內側車道，再撞上白色小客車。白色轎車被撞得完全壓在物流車底下，車內有兩大一小三人被困。後方黑色廂型車閃避不及，又撞上物流車車尾。現場停滿救護車、吊車和工程車，急救人員迅速展開救援行動。
消防人員出動破壞器材，爬進40噸重的物流車下方，試圖救出被壓在車內的乘客。白色轎車車體受到擠壓變形，消防隊出動吊車，先將物流車拉起，才能順利救出受困人員。車上的小女孩順利被救出，且意識清醒。白車駕駛的親友表示，他接到姊夫的電話，得知他們出車禍，姊姊被壓在車內。
然而，黑色廂型車駕駛的情況相當嚴重。黑色廂型車車頂整片被削掉，車頭幾乎全毀，駕駛滿臉是血，被困在車內。救出後已經沒有生命跡象。在處理車禍現場時，物流車的貨物掉落到北上車道，拖吊車停在車道上協助救援，但一輛特斯拉不確定是自動駕駛還是駕駛未注意前方狀況，追撞了拖吊車，使事故更加複雜。
國道警泰安分隊長陳世浩表示，這起事故造成黑色廂型車駕駛彭男送醫急救後宣告死亡，有關肇事經過及肇因研判，將由泰安分隊依規定調查釐清。警方也指出，肇事物流車駕駛頭部有撕裂傷，目前仍在進行治療，詳細肇事原因有待進一步調查。
更多 TVBS 報導
凌晨國道驚見4車追撞慘劇 9人受傷、1人傷重死亡
女騎士右轉遭大車吞噬！烏日路口「死亡瞬間」全曝光 業者緊急出動吊車救援
「機車骨牌式倒下」連環撞！女騎士沒保持安全距離釀連撞
大小車連環撞釀4傷！ 國道塞2.5hrs 駕駛曝：睡完覺還在原地
其他人也在看
開車開到被毒死，車主家屬向Ford提出訴訟，指控C-Max Hybrid車內散發毒氣導致死亡
通常只聽過開車會因超速、碰撞等因素而死亡，從沒聽過開車會開到中毒死亡，美國就發生一起Ford C-Max Hybrid毒死駕駛案件，不是車主在密閉車室吸一氧化碳，而是車內散發毒氣致死。向來只有聽過開車會因超速或碰撞死亡從沒聽過被毒死，在車室車窗緊閉吸入一氧化碳死亡不算，美國就發生一起駕駛因Ford C-Max Hybrid散發毒氣而死案例，而家屬也向Ford提出訴訟。 2023年一名C-Max Hybrid駕駛在停等紅燈時昏迷，事後經法醫證實該名駕駛死於硫化氫中毒，硫化氫為劇毒，只要吸入少量就會致死，但為何C-Max Hybrid會有硫化氫？由於開車被硫化氫毒死實在太過離奇，因此家屬請律師向Ford提出訴訟，沒想到調查期間真的發現車內存有硫化氫有毒氣體，而來源竟然是車輛油電系統通風裝置脫落，導致硫化氫氣體進入車內造成駕駛死亡，目前案件仍處於家屬尋求賠償階段。 一名C-Max Hybrid駕駛停等紅燈昏迷死亡，調查後發現死於硫化氫中毒。調查發現C-Max Hybrid電系統通風裝置脫落導致硫化氫進入車內。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
終於不必改車了！七代勁戰155可以買？ 關於YAMAHA Cygnus XR 155五大必知重點
七代勁戰首度推出Cygnus XR 155，這款車能成為台灣山葉大殺器？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
2025 年 12 月新車預告：JEEP重返台灣、Toyota Crown Sport確定登場、台北車展前哨戰火熱開打！
來到12月，雖冬季已至但2025年的車壇正要迎接最後的高潮。本月的重頭戲先由傳奇越野品牌JEEP宣告正式重返台灣市場打頭陣，而重機市場部分Suzuki也將發表全新復古街車重機GSX-8T&GSX-8TT。當然，年底最重要的活動莫過於「2026 台北新車暨新能源車大展」，在開展前諸多車廠已經摩拳擦掌，而Toyota與Honda兩大日系龍頭更是精銳盡出，包括Crown Sport、Prelude及ZR-V等重量級新車將讓年底的台灣車市未演先轟動！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 11
第六代Toyota Rav4中國大混戰！價低已經是常態，終身保固才是賣點？
第六代Toyota Rav4中國大混戰！價低已經是常態，終身保固才是賣點？SiCAR愛車酷 ・ 23 小時前 ・ 1
殺價買車／Toyota C-Cross衝第一 全年十大瘋賣車款曝光
2025年1-11月台灣新車掛牌數來到36萬7133輛，車款看似有百百款，但「暢銷排行榜」卻是一場單方面的屠榜。十大熱賣車款累積7萬8612輛，足足占掉整體市場的4成，當中，和泰汽車傲然於頂流，Toyota靠一己之力包下五個名次，再加上Lexus NX的第六席，在車界，簡直是「一家公司屌打全聯盟」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【試駕】全村的希望就在這台車上！Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid 有點不一樣的福特。
自從Ford宣布Focus跟Kuga停產的消息，福特六和馬上就引進了一台全新的全球戰略車款，來填補未來SUV級距的空缺，那就是Ford Territory！而且還是油電混合動力，綜效馬力高達245匹，綜效扭力55.6kgm，如此兇猛的數據究竟開起來會如何呢？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
Ford Territory 純油 / 油電三車型發表上市，售價 94.9 萬起！
福特六和正式宣布Ford Territory在台上市，本次提供1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電及1.5T汽油渦輪雙動力，全車系共三車型，正式售價94.9萬起，並於2025年底前入主享價值超過8萬的四大早鳥好禮，包含5年原廠保固、3年內建導航圖資更新、3年MyPaaK手機鑰匙2.0服務，以及專屬行李艙旗艦套件。Ford Territory於12月13日起全國全面展開試駕體驗！GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 1
瞄準主流市場！Kia EV2量產版將現身 小尺寸電動休旅大有可為
Kia在電動車領域的擴張策略持續向前推進，繼EV6、EV9等車款成功搶佔市場後，品牌即將迎接電動家族中體型最小的成員，全新EV2電動休旅車。儘管EV2概念車已在今年初的Kia EV Day上首次亮相，但其量產版本預計將於1月9日在比利時布魯塞爾車展上進行全球首發，這意味著這款小型電動車已從設計藍圖走向現實。Kia此舉明確展示了其透過涵蓋各種尺寸產品，實現在全球電動車市場全面佈局的野心，並預計在歐洲製造，以滿足當地客戶的需求。Kia在電動車領域的擴張策略持續向前推進，品牌即將迎接電動家族中體型最小的成員，全新EV2電動休旅車。從Kia釋出的預告圖片中，儘管車輛披著神秘面紗，但仍能觀察到量產版EV2在設計上盡可能忠於概念車。它保留了概念車方正的車頭、腰線上的獨特折角、略帶運動感的車頂線條以及車尾的擾流板，整體輪廓與結實的比例都未有太大改變。然而，為了符合嚴格的碰撞法規，可以預期量產版將不可避免地做出調整，例如前懸看起來會更長，並且將採用傳統的B柱設計，這都是概念車轉化為道路可行車輛的必然取捨。 儘管官方尚未公佈確切的動力和續航規格，但我們可以根據Kia其他入門級電動車的配置進行合理推測。ECarture 車勢文化 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
獨家／跨年期間購車 業內人士：狠狠殺價好時機
進口車怕一過跨年式新車瞬間大落價，國產車則緊盯最後一波業績進行衝刺，也就是說，車商此刻將端出一年中最狠、最痛快、最不講武德的優惠促銷。國產車商想靠貨物稅減免政策打了一個漂亮的收官戰；進口車經銷商則有庫存壓力，不能卡死現金流下，更必須在跨年前清乾淨庫存。業內人士表示，12月到農曆年前車價將大爆走，買家一年最好狠狠殺價的時機來了！鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
Cayenne Electric電動休旅 展示了保時捷未來的科技化內裝
保時捷（Porsche）將於今年年底發表全新純電休旅Cayenne Electric，今日官方網站公布它的內裝設計，保時捷稱Cayenne Electric重新定義了內裝體驗。提供更高的乘坐舒適度，座艙提供個人客製化的可能性更大，同時結合全新的數位操作概念以及保時捷有史以來尺寸最大的顯示螢幕。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家／重金改造「追風」被撞爛 車主傻眼：保險估理賠2.5萬
獨家／重金改造「追風」被撞爛 車主傻眼：保險估理賠2.5萬EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 1
機車綠燈起步突「翹孤輪」 騎士連人帶車衝出
彰化縣 / 綜合報導 1輛雙載機車停在彰化一處路口，綠燈剛要起步時整輛機車卻翹孤輪暴衝出去，後座乘客嚇到尖叫跳車，而騎士則被機車帶著衝了出去，雖然他緊握油門想穩定車頭，最後機車還是失去平衡倒在路中間，旁邊其他騎士趕快閃躲，幸好2人都沒有受傷。重機業者推測，當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大，才瞬間彈射出去，警方也說，道路翹孤輪行為將可以開罰最高2萬4千元罰鍰。路口剛綠燈，左邊1輛雙載機車急催油門起步，整輛車翹孤輪暴衝出去，後座乘客沒坐穩直接從後座滑了下來嚇到尖叫趕快跳車，前方騎士被機車拖著衝出去，他疑似想控制車頭還是失敗了，最後失去平衡，整輛車倒在道路中間。這是發生在昨(3)日一早7點多彰化埤頭鄉彰水路路口，換個角度再看1次，左邊的機車暴衝時，車頭被拉到幾乎和道路垂直，後座乘客要跌落時，趕快用雙腳踩地，但前方騎士被機車帶著往前跑，左邊1輛機車看到趕快往左邊閃避，而後面的汽機車也嚇到不敢往前，幸好兩人都沒有大礙。重機業者說：「感覺離合器和補油門力量大小沒有掌握好。」重機業者推測當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大才瞬間彈射出去。民眾說：「感覺是想耍帥，想要女生抱他。」、「我會很生氣，才剛起步，撞上的話很危險。」民眾認為，可能是騎士想耍帥失敗，認為在道路騎車還是要以安全為先，警方說：「這件事故沒有接獲報案，但警方提醒，道路翹孤輪行為，可以開罰最高2萬4千元，吊扣牌照6個月，民眾不要以身試法。」 原始連結華視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
疑駕駛身體不適 公車突失控逆向直撞拖吊車 2駕駛一度受困
中部中心／綜合報導台中霧峰發生驚險事故！2日下午3點左右，一輛公車，失控衝到對向車道，撞擊一輛路過的拖吊車，及停放路邊的轎車，事故也導致，1名客運乘客受傷，拖吊車司機、公車駕駛一度受困！監視器拍下，一輛公車，突然偏移行車路線，接著衝上分隔島，似乎撞到什麼東西，周圍瞬間揚起大片塵土。公車橫卡在車道上，車頭撞上一台拖吊車，就連路邊臨停車輛，也沒被放過，三台車擠成一團，車頭全都撞得咪咪冒冒。公車突失控"逆向撞拖吊車" 兩車駕駛一度受困（圖／翻攝畫面）霧峰消防分隊小隊長何木聰：「公車原本是要往南行駛，後來逆向不知道什麼原因撞到對向，剛好拖吊車路過結果被撞擊，導致公車司機，拖吊車司機人員都受困，公車內有一名18歲男性受傷。」遭波及轎車車主：「很大聲好像氣爆一樣，車子是沒關係啦，車子撞壞就壞了啊，人最重要啦。」事發就在2日下午3點左右，台中市霧峰區，這台公車行經中正路時，駕駛疑似突然身體不適，才會衝到對向，撞擊路過的拖吊車，還波及到路邊停放的白色轎車，事故也導致，公車上1名乘客受傷，而客運及拖吊車駕駛，一度受困。"疑身體不適"公車直撞拖吊車 2駕駛1乘客受傷送醫（圖／民視新聞）拖吊車業者：「司機打給我啊，卡在車上打給我，說他被夾在車上，趕快過來幫他處理。」霧峰分局交通分隊分隊長蘇泯彥：「本起事故致3人受傷，酒測值均為0，詳細肇事原因送交通警察大隊分析研判。」疑似是駕駛身體不適，才導致客運失控衝對向，所幸經過搶救，3名傷者，生命均無大礙。原文出處：公車突失控逆向對撞拖吊車 2駕駛一度受困 更多民視新聞報導恍神釀禍！新竹汽車駕駛「撞四機車」 一女卡車底「民眾抬車救援」6機車等紅燈遭汽車撞上 28歲女卡車底眾人救援胡釋安變裝修工人！見徐新洋「釘槍射臉」嚇傻 意外傷勢曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國1台中路段四車連環車禍 九傷一不治
國道1號南下171公里台中路段，今天（4日）凌晨發生4車連環車禍，為兩輛半聯結車與兩輛小客車的追撞事故，造成九人受傷，一名黑色自小客車男駕駛在現場已無呼吸心跳，緊急送醫不治。確切肇事原因，有待國道警方調查釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前 ・ 6
國道10號嚴重車禍！7車連環撞畫面曝 6人輕傷送醫
即時中心／潘柏廷報導國道10號西向3.9公里處、鼎金系統至仁武路段，今（4）日上午9時39分發生一起嚴重車禍；初步掌握，疑似貨櫃車與小客車發生擦撞後，連帶包含後方的大貨車、小貨車、槽車、小客車、砂石車等7車也受到波及，演變成7車連環撞的情況，目前確定事故造成6人輕傷送醫，詳細事故原因仍有待後續釐清。民視 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
MG G50 PLUS是唯一百萬內最親民也親毛小孩的完美MPV！
Written by: Bear一趟旅程可以載最多人、載最多物，甚至是常有與毛小孩一同乘車出遊的需求，絕大多數消費者考慮七人座車款SUV或MPV，而MPV是不可否認有絕對大空間的優勢，第三排相對明顯充裕的空間可作為狗狗的專屬空間，相比於SUV會是更理想的選擇。但MPV通常價格肯定會超過100萬，甚至200萬以上。若是有突破這門檻的「百萬內」7人座中大型MPV，在這萬物齊漲的時代，絕對是與毛小孩共同出遊最高性價比的優質座駕。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國道車禍1死9傷！驚悚連環撞還原 男駕駛頸部斷裂慘死
國道1號南下豐原路段4日發生1死9傷重大交通事故。42歲林男駕駛聯結車行駛在外線車道，撞擊前方砂石車，接著又撞上自小客車，再被後方駛過來的租賃小客車撞擊。其中，駕駛之租賃小客車33歲彭男頸部斷裂死亡。太報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
數百台Porsche突遭「鎖死、無法啟動」！車主懷疑蓄意衛星干擾 保時捷公司回應了
保時捷（Porsche）以「性能」聞名全球，多款車型在加速、操控與賽道表現上都屬同級佼佼者。不過，俄羅斯近日卻出現大批保時捷車主反映「愛車突然失去動力、無法啟動」，數百輛車因此陷入癱瘓。由於問題疑似與車輛追蹤系統失去衛星連線有關，不少車主懷疑這是遭到刻意干擾所致。對此，保時捷公司也正式作出回應。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
騎士遭曳引車追撞捲車底亡 肇事駕駛過失致死移送
台中市 / 綜合報導 今（3）日中午11點多，在台中烏日區環中路7段及五光路口，一名60歲女騎士正要右轉，卻被後方駕駛曳引車追撞，連人帶車捲入車底，當場死亡，家屬接獲噩耗前往現場時情緒崩潰，難以接受就此天人永隔。事故過程的監視器曝光，恐怕又是視線死角釀禍，33歲的肇事男駕駛，被依過失致死罪嫌移送地檢署偵辦。監視器畫面拍下，騎士行經到路口後，不幸遭到後方轉彎車輛追撞上去，騎士連人帶車捲入車底後，駕駛趕緊停下車輛下車察看，並通報警方到場，事發後駕駛，神情緊張，萬萬沒想到行駛過程，出了意外，騎士當場不治。事發就在3日，中午11點多，開著貨運曳引車81年次吳姓男駕駛，以及騎乘機車的54年次陳姓女子，先是在環中路7段外側停等紅燈，正當綠燈起步，雙方要右轉進入五光路時發生碰撞。烏日交通分隊分隊長劉于豪說：「於事故地點吳男與前方同向轉彎之陳女發生碰撞，本起事故不幸造成陳女身亡，吳男駕駛經警方實施酒測無飲酒情事，全案依事故處理程序調查處理，並依過失致死罪嫌將吳男移請台中地方檢察署偵辦。」記者VS.家屬說：「(方便說一下嗎)，謝謝。」死者妹妹及年約30歲兒子，接獲噩耗難以接受，沒想到，陳姓女子外出卻就此天人永隔，吳姓駕駛酒測值為0，究竟是否視線死角導致意外，有待進一步調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
立院三讀汽燃費改「公路使用養護安全管理費」！電動車開徵日期最快落在2030年
立院三讀汽燃費改「公路使用養護安全管理費」！電動車開徵日期最快落在2030年SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話