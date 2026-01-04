國一驚傳火燒車！小貨卡撞橋墩翻落邊坡 釀2死

一輛小貨車4日清晨在國一豐原路段撞擊翻落邊坡，車上2人被發現已死亡，詳細原因警方調查。（翻攝畫面）

國道一號豐原路段今（4日）清晨傳出死亡車禍，一輛小貨車不明原因在豐原交流道出口前撞擊橋墩翻落邊坡後起火，警消據報到場，撲滅火勢後發現車上2人已明顯死亡，但死者身分和事故原因，警方還要進一步釐清。

這起重大車禍發生在今日清晨5點18分，一輛小貨車行經國道一號南下豐原路段168公里處，明原因在豐原交流道出口前減速車道，撞擊出口槽化線橋墩，翻落邊坡後起火。

警消據報趕到現場，在5點48分撲滅火勢，結果在車上發現2名死者。國道公路警察局第三公路警察大隊表示，2名死者的性別及身分待查，酒測也要等相驗時再檢測，至於詳細的肇事經過和原因，警方還要進一步調查釐清。

小貨車翻落邊坡後，起火燃燒，警消到場半小時才撲滅。（翻攝畫面）

