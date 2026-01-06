國一高雄段死亡車禍！小車追撞水泥車「車頭全毀」 1女無生命跡象

即時中心／林耿郁報導

今（7）天凌晨4點多，高雄市國道一號北上360公里處（鼎金系統）發生一起死亡車禍：一台小客車追撞預拌水泥車，之後小車失控，高速撞上路中央水泥護欄後再撞向路肩，巨大的衝擊力讓整輛車車頭全毀，車內女性駕駛卡在車上，警消到場後進行搶救，但女駕駛脫困時已呈現OHCA狀態。

被追撞的預拌水泥車駕駛表示，他當時正要去楠梓的台積電工地施工，突然的撞擊聲響還以為是車子爆胎，回過神後才發現自己被追撞，本身並無受傷；至於詳細肇事原因，仍待國道警察後續釐清。

車頭完全變形。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

