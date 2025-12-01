南部中心／綜合報導

國道一號高雄路段發生聯結車擦撞的車禍，計程車被90度撞翻在地，包括司機和乘客在內共4人受到輕傷。另外在民族路橋則是有汽車自撞橋墩，肇事駕駛因為酒駕心虛，第一時間居然逃逸無蹤，但沒幾個小時就被警方逮到，測出酒測值超標，依公共危險罪嫌移送偵辦。

國一高雄聯結車擦撞車禍 計程車90度撞翻 4人輕傷

白色聯結車疑似駕駛變換車道不當，撞翻行駛在外側車道的計程車。（圖／民視新聞）

計程車90度側翻在路上，佔據整個車道，後車廂整個被撞開，前車頭毀損嚴重。發生在國道1號南下高雄路段的車禍事故，肇事的就是這台白色聯結車，60多歲聯結車駕駛疑似變換車道不當，擦撞行駛在外側車道的計程車，包括小黃司機和乘客在內，共造成4人受傷，還好都只是手腳擦挫傷，沒有大礙。國道警岡山分隊小隊長邱銘棋表示，計程車司機成李男及三名乘客手腳擦挫傷，送醫診治，本案駕駛人均無飲酒情形。

廣告 廣告

國一高雄聯結車擦撞車禍 計程車90度撞翻 4人輕傷

汽車自撞路橋橋墩，安全氣囊也都爆開，肇事駕駛酒駕心虛落跑。（圖／民視新聞）

另外在高雄民族八德路口則是發生汽車自撞橋墩的車禍，車頭撞得稀巴爛，安全氣囊也都爆開，車內一片狼藉。但奇怪的是，車上駕駛居然不見蹤影。目擊者說聽到砰一聲很大聲，一開始看到門沒有打開，駕駛坐在裡面沒出來，但後來看到門怎麼打開了，駕駛不見了。調閱監視器才發現，身穿粉色衣服的女駕駛，居然在事發後徒步逃離現場。肇事汽車是台租賃車，警方依照資料，在高雄鳳山住家找到肇事的周姓女子。高市警中正所所長張順凱說，積極調閱監視器並聯繫租賃公司，迅速在鳳山區查獲涉案駕駛周女，經酒測確認周女酒精濃度，超過法標定標準值。周姓女子因為酒駕心虛落跑，但還是很快就被逮到，依公共危險罪嫌送辦。另外肇事逃逸未依規定處置，也將處1千元到三千元罰鍰，吊扣駕照1到3個月。

原文出處：國一高雄聯結車擦撞車禍 計程車90度撞翻 4人輕傷

更多民視新聞報導

誇張！ 2男2女疑酒駕拒測 警拔槍喝斥也不怕遭開18萬罰單

濱崎步上海演唱會喊卡! 網敲碗來高雄 陳其邁:不該受政治干擾

賣出逾九成恐吃下肚! 全聯鯛魚排檢出"動物用藥超標"

