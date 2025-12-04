國一4車連環撞1死9傷！ 砂石車肇逃駕駛辯稱不知被撞

國道一號南向豐原交流道至大雅系統交流道間，今（4）日凌晨發生4車連環追撞重大車禍，造成1人死亡、9人輕重傷。涉嫌肇事的64歲吳姓砂石車駕駛，在車禍發生後竟然開車離開，涉嫌肇逃，上午吳姓駕駛已到案說明，他向警方表示，當時並未發現自己被撞，不過詳細情況仍有待警方調查釐清。

國道一號豐原交流道附近發生嚴重追撞車禍，肇事的砂石車駕駛肇逃，上午到案後他辯稱不知道自己被撞，才離開現場。（圖／台中市消防局提供）

國道公路警察局第三公路警察大隊初步調查，42歲林姓男子駕駛半聯結車，凌晨1時13分許行駛於國道一號南向170.7公里外側車道時，不明原因追撞前方64歲吳姓男子駕駛的砂石車，隨後失控撞上內側車道47歲顏姓男子駕駛的轎車，後方彭姓男子駕駛租賃轎車閃避不及，直接撞上林男半聯結車車尾，導致彭男頸部當場斷裂，送醫前已經沒有生命跡象；另名32歲女子一度意識清楚，後來轉入加護病房插管治療，昏迷指數降至3，其餘7名傷者則無生命危險。

值得關注的是，吳姓砂石車駕駛遭聯結車撞擊後，並未停留在現場，涉嫌肇事逃逸。經警方通知後，吳男已於上午到案說明，他表示當時並未發現自己遭到追撞，所以才沒留在現場。國道警方指出，涉及交通事故時，肇事者或受害者都必須留在現場接受調查，警方將依據砂石車後車斗是否有撞擊痕跡，以及其他相關人士證詞進行調查釐清。

警方表示，吳男恐觸犯刑法第185條之4，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1,000元以上3,000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

