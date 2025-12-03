國一4車連環撞10傷！5人夾車內 廂型車駕駛命危

4號凌晨，國道1號台中豐原交流道，發生一起嚴重車禍。（圖／東森新聞）





4號凌晨，國道1號台中豐原交流道，發生一起嚴重車禍，疑似是聯結車追撞3車後，搶救過程，後方轎車又不慎追撞，這一撞造成10多名人員受傷，其中一名駕駛仍命危搶救中，詳細事發原因，還有待進一步調查釐清。

警消人員：「這裡都沒車了嗎，前面還有兩台救護車。」深夜國道上，黑色轎車橫停路中，整個被撞到，車頭全毀面目全非，而駕駛滿臉鮮血，受困車內，警消趕緊出動器材，把握時間進行搶救。

再看到一旁，一輛重達40噸的物流車卡在分隔島上，底下還壓著一輛白色轎車，而裡頭兩大一小受困其中。傷者家屬：「那可能是我姐夫，我姐夫就打電話給我，說他出車禍，我就過來。」

這一撞，車殼零件殘骸，貨物四散一地，可以想見撞擊力道之大。

事發就在4號凌晨，國道一號南下170公里處，原來當時聯結車，已經追尾撞上3台車，吊車救援時，後方白色轎車沒有注意，又再追撞上去。

這回四車連環追撞，造成10多名傷者受困，黑色廂形車駕駛命危搶救。至於詳細事故原因，都還有待警方進一步調查釐清。

