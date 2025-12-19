國1七堵段國光客運與3車連環撞6傷！警：疑水桶掉落釀禍

〔記者林嘉東／基隆報導〕國道1號南下7.9公里七堵路段今(19日)清晨發生4部車追撞事故，造成國光客運6名乘客受傷。國道公路警察局第一大隊調查發現，事故原因是駕駛為了閃避1個在車道上的水桶，引發4車追撞事故；警方除追查掉落水桶車輛究責外，並呼籲用路人開車應隨時注意前方動態，途中若遇到掉落物不要大動作閃避，以免發生追撞事故。

國道公路警察局第一大隊今天上午6時許獲報，國道1號南向7.9公里七堵路段有4部車事故，立刻調派巡邏車、緩撞車、救護車馳援。警方調查，60歲的張姓男子駕駛小客車，行經事故路段內線車道時，撞及掉落車道的水桶後緊急煞車，後方小貨車、38歲余姓男子駕駛見狀向中線閃避不及，先撞及張男的車輛，再與行駛中線車道48歲吳姓男子駕駛的聯結車發生擦撞，吳男為閃避至外線車道，與57歲陳姓男子駕駛的國光客運發生碰撞。

警方說，國道客運與聯結車碰撞時，車上載有40名乘客，有6名乘客受傷，送醫檢查均無大礙，4輛車駕駛人酒測值均為0，事故原因有待警方進一步釐清。由於事故後，事故車輛遲未吊離，延遲至上班尖峰時段仍未拖走，致造成嚴重回堵約6公里，經警方全力排除，已於上午9時許恢復通車。警方將循線追查掉落水桶車輛，通知到案說明。

國道第一大隊分隊長陳孟宏表示，用路人開車應時刻注意前方動態，遇到掉落物時不要大動作閃避，來不及閃避時放慢車速，若撞到掉落物千萬不要停在車道上，將車輛停到路肩安全處所擺放故障標誌，使用1968App警政報案或是撥打1968、110電話報案，若車輛可以移動，可就近至各個國道警察單位報案，以維行車安全。

國道客運車與聯結車碰撞時，車上載有40名乘客，有6名乘客受傷，送醫檢查均無大礙。(記者林嘉東攝)

