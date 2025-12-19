國1七堵段清晨四車追撞 國光客運六乘客輕傷
車流一度回堵 9時恢復正常通車
國道1號南下約7.9公里處（七堵段）今天清晨6時發生四輛車子追撞事故，其中一輛國光客運上六名乘客輕傷送醫，暫無生命危險。這起車禍也一度造成後方車流回堵，直至上午9時才恢復正常通車。
基隆市消防局上午6時許獲報，國道1號南下7.9公里處發生這場車禍，無人受困，救護車將國光客運車上六名受傷乘客分送基隆長庚、汐止國泰醫院，暫無生命危險。
國道警方指出，60歲的張姓男子當時駕駛小客車行經事故路段時，撞擊到掉落於車道的水桶後緊急煞車，造成這場車禍，事故的四車駕駛酒測值都為零。事故後方車流一度回堵約6公里；現場於上午近9時排除，恢復通車，警方將循線追查掉落水桶的車輛，通知到案說明，釐清肇事原因。
（責任主編：莊儱宇）
