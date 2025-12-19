國1七堵段4車追撞 國光客運探望受傷乘客並協助

（中央社記者黃巧雯台北19日電）國道1號南下約7.9公里處（七堵段）今晨發生4輛車追撞，其中國光客運有6名乘客輕傷送醫。國光客運說，已派人赴醫院探望及提供協助，將調閱監視器，並配合警方釐清事故原因及責任歸屬。

針對今天清晨約6時30分國道1號南下7.9公里處（七堵段）發生4輛車追撞事故，國光客運發布新聞稿說明，中線的大貨車因閃避前面2部肇事的小客車而突然切到外線，造成原行駛在外側車道的國光客運1801A路線班車，在反應時間及煞車距離均不足的狀況下，駕駛長雖已緊急連續煞車，仍撞上切入車道內的大貨車。

這起事故造成國光客運車上6名乘客輕微擦挫傷，其中4名受傷乘客被救護車送往基隆長庚醫院，另外2名被送往汐止國泰醫院。

國光客運表示，目前受傷乘客已全部出院，車上其他34名乘客已由後車接駁分批載送離開，而國光客運車輛車頭受損，已拖回廠修理。

國光客運表示，基隆站長及稽查經理已於事故發生後趕往醫院探望乘客及提供協助，後續會調閱監視器並配合警方釐清事故原因及責任歸屬。（編輯：謝雅竹）1141219