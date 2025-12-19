國1七堵段4車追撞6輕傷 南下車流一度回堵
（中央社記者沈如峰基隆19日電）國道1號南下約7.9公里處（七堵段）今天上午6時許發生4輛車追撞事故，其中1輛國光客運有6名乘客輕傷送醫；車禍也一度造成後方車流回堵，直至上午9時才恢復正常。
基隆市消防局上午6時許獲報，國道1號南下7.9公里處發生車禍，無人受困，救護車將國光客運車上6名受傷乘客分送基隆長庚、汐止國泰醫院，暫無生命危險。
國道警方指出，60歲的張姓男子當時駕駛小客車行經事故路段時，撞擊到掉落於車道的水桶後緊急煞車，造成這場車禍，事故4車駕駛酒測值都為零。事故後方車流一度回堵約6公里；現場於上午近9時排除，回堵車流才逐步紓解，警方將循線追查掉落水桶的車輛，通知到案說明，釐清肇事原因。（編輯：林恕暉）1141219
