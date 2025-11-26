國1中壢段事故釀回堵 後方大貨車駕駛未保持距離又追撞2車
桃園市今(26)日下午14時52分許，33歲的王姓男子駕駛營大貨車行經國道1號南向61.5公里中壢路段，因前方3車事故造成車流回堵，疑似未保持行車安全距離，追撞前方2部車造成另一起共3車事故，王男意識清楚受困車內腳部挫傷，意識清楚無生命危險，經警消協助脫困後，送往內壢聯新醫院，診治後無大礙，事故現場於15時50分排除恢復通車，後方回堵約5公里，各車駕駛人酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。
國道警方表示，今日下午接獲通報，國道1號南向61.5公里中壢路段發生事故，立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往警消到場後，協助1名傷者送醫，輕傷無大礙。
國道警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。
