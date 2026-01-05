國1中壢段車禍「貨物噴散」！僅內線通行 車流嚴重回堵

今（5）日下午3點多，國道1號南下63.7公里處發生一起交通事故。一輛大型拖板車在與自小客車發生擦撞後，因緊急煞車導致車上載運的大型貨物散落，阻擋了三線道中的外線與路肩，僅剩內線車道可以通行，造成南下車流嚴重回堵。

今（5）日下午3點多，國道1號南下63.7公里處一輛大型拖板車在與自小客車發生擦撞後，因緊急煞車導致車上載運的大型貨物散落，造成車流嚴重回堵。（圖／翻攝高速公路資訊網）

根據現場目擊情況，事故疑似因拖板車上的貨物未妥善綑綁而釀成意外。事故發生後，相關單位迅速趕赴現場處理，並已開始清理散落的貨物。初步了解，這起車禍並未造成人員傷亡，詳細肇事原因仍有待國道警方進一步調查釐清。

目前，相關單位仍在現場努力排除狀況，呼籲駕駛人耐心等候，並留意行車安全，避免進一步加劇交通壅塞。此外，國道警方提醒駕駛人，載運大型貨物時必須確保貨物固定牢靠，以免發生類似意外。

