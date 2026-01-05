國1中壢段驚魂 鐵線圈砸毀小客車車身 幸無人傷

急煞釀禍！國1中壢段貨車鐵圈飛出砸車無人傷。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】今(5)日下午3時2分，國道公路警察第一大隊勤務指揮中心接獲報案，指國道1號南向63.7公里中壢路段發生掉落物砸車事故。警方立即派遣巡邏車前往處理，並通報交控中心及警戒車到場警戒。幸運的是，現場並無人員受傷。

事故發生時，49歲黃姓男子駕駛營半聯結車行經該路段，因前方車流突然回堵而緊急煞車，車斗上載運的4個鐵線圈因未妥善綑紮而滑落，其中一個鐵線圈直接砸中行駛在中線車道的35歲鄭姓女子所駕駛的小客車右側車身，造成車體明顯凹陷變形。兩車駕駛人酒測值均為零，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，所有貨車駕駛人上路前務必確實檢查貨物是否依規定綑紮牢固。根據《道路交通管理處罰條例》，貨物未妥善綑紮而掉落者，可處新臺幣3,000元以上18,000元以下罰鍰；若因掉落物導致他人受傷或死亡，除罰鍰外，還可能面臨駕照吊扣或吊銷的嚴厲處分。

國道警方表示，這起事件再次提醒用路人，行車安全不僅取決於自身操控，更包含貨物裝載是否合規。駕駛人只要多花幾分鐘檢查綑紮狀況，就能避免無辜用路人遭受飛來橫禍，也能保障自身免於法律與良心上的雙重負擔。國道警方將持續加強貨車載物檢查，避免類似意外再次發生。(圖/警方提供)