國1中豐交流道啟用釀塞車 環北路口增左轉專用道、調整時相盼改善

國道1號中豐交流道去年底完工啟用，近期有許多民眾反映，平面中壢環北路與中豐路口因交流道開通，尖峰時段大量車流回堵造成交通壅塞。（呂筱蟬攝）

國道1號中豐交流道去年底完工啟用，近期有許多民眾反映，平面中壢環北路與中豐路口因交流道開通，尖峰時段大量車流回堵造成交通壅塞，相關單位會勘，決議除在相關路段增設左轉專用道外，也將更改號誌時相等方式，盼有效疏導車流。

民進黨立委張雅琳服務處日前邀集公路局北區養護工程分局中壢工務段現場會勘，同黨市議員黃崇真也到場關心。他指出，中豐交流道讓用路人上高架道路直接到台北，連接平面的中豐北路與環北路通往中壢市區，因聯外道路分流不足，在交流道開通後造成上下班嚴重塞車。

現場會勘後決議改善方案，包括環北路（中豐路路口至環北路194巷口）整段中央分隔島往北向方向偏移，以利南向可新增空間增設左轉專用道。另外，北向車道則縮減為雙直行車道，至環北路194巷口再另設計開口。南向方向則增設1左轉專用道，原左轉專用道空間改為直行車道，可有效紓解直行車車流。另南向右轉專用道號誌改為右轉保護時相，以避免因禮讓行人導致右轉車輛無法消化。

現場也建議交通局評估行人時相之時長與保護，以利消化往返A21捷運站之人流。另也盼交通局在中豐交流道閘道前設置提醒警示牌面，避免要行駛國1平面路段車輛開錯車道誤上五楊高架。

