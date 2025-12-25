國1中豐交流道完工通車 張善政：打造便捷行車環境

國道1號中豐交流道。圖：市府提供

桃園市長張善政今（25）日中午前往中壢區，出席「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮。張善政表示，此次工程第一期以強化中壢地區往北交通為主，考量中壢與南桃園地區往來密切的交通需求，中豐交流道通車後將可有效分散中壢及內壢交流道車流，並紓解地方道路交通壓力，大幅提升區域聯外交通的便利性。市府亦將持續與高速公路局密切合作，推動第二期（南入北出匝道）規劃，並爭取納入「青埔北上匝道」配置，逐步完善桃園整體交通路網，為市民打造更便捷、安全的行車環境。

廣告 廣告

桃園市長張善政。圖：市府提供

張善政指出，針對通車後的交通配套，市府已就中豐交流道周邊道路完成整體規畫，包括調整號誌配置、偏心左轉車道等措施，以確保交流道通車後不致影響地方道路順暢，目標是達成高速公路不壅塞、地方道路也不壅塞的交通環境。

「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮。圖：市府提供

張善政說明，隨著高鐵特區及桃園航空城快速發展，桃園交通需求持續成長，感謝行政院、交通部及高速公路局長期支持桃園交通建設，目前包含八德交流道、中路交流道等多項重大工程持續推動，總建設經費已逾新臺幣千億元，顯示中央對桃園交通發展的高度重視。

行政院長卓榮泰表示，桃園是全國發展最快速且人口結構最為年輕的城市之一，也是「桃竹苗大矽谷計畫」的重要核心。中央正加速推動桃園航空城、機場第三航廈、捷運A21轉運站及國道1號楊頭段拓寬等多項重大建設，期盼讓大矽谷計畫與大南方矽谷相互呼應，成為帶動臺灣高科技產業發展的雙引擎。

交通局表示，中豐交流道可直接銜接國道 1 號五楊高架，有效分流目前由內壢及中壢交流道承擔的交通量，為因應通車後上下匝道車流，市府超前部署完成中豐北路沿交通工程配套措施，包含重要路口偏心左轉設計、增設指引牌面及CCTV監視設備等措施，另考量青埔地區北上車流需求，高公局已在中豐北路北上匝道前增設迴轉道，將與交流道同步啟用，解決過去車輛需繞行A21路口迴轉的問題，市府與高公局將持續追蹤通車後交通運作情形，適時檢討並精進相關交通管理措施，提供民眾更安全、順暢的用路環境。

交通局進一步說明，伴隨中壢地區及航空城高鐵站區聯外交通需求日益增加，市府同步推動「南園二路延伸工程」打通至中豐北路，形成與內壢、中豐交流道雙向銜接的交通系統，強化區域對外聯繫能力，提升中豐北路、新生路、中園路等主要道路交通效率；此外，A21轉運站也將新增國道客運路線進駐，串接捷運與公車服務，強化公共運輸轉乘便利性。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園機場第三航廈北廊廳今正式啟用 試營運期間服務獲高度肯定

國1中豐交流道提前6個月通車 卓榮泰：青埔往來泰山節省10分鐘車程