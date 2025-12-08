國1中豐交流道將通車！中壢興南路口分隔島要拆除

國道1號中壢段長期以來車流量龐大，經常發生交通壅塞情況。為改善此問題，桃園市政府積極爭取增設中豐交流道，終於在2020年獲得行政院核定，採分期方式進行建設。

第一期工程包含北入南出匝道，已於2023年2月正式開工，並在中豐北路北上匝道前增設迴轉道設施。根據高公局最新進度報告，目前工程進度超前，有望於今年底提前完工通車，較原定計畫提早完成。

然而，在近期的會勘過程中，高公局與桃園市政府交通局發現一項安全隱憂。中豐交流道南出匝道往青埔方向銜接中豐北路，在通過興南路口後，原本的道路設計從平面3車道匯入2車道，加上鄰近彎道設計，極易造成車流瓶頸與行車安全疑慮。

廣告 廣告

立委魯明哲於12月7日表示，為徹底改善中豐交流道周邊道路的交通安全，日前特別邀集高公局與桃園市交通局進行現場會勘。經過專業評估後，各單位達成共識，必須拆除現有的紐澤西護欄及分隔島，重新規劃車道配置，才能有效維護行車安全。

拆除工程範圍涵蓋中豐北路、興南路口沿線約300公尺的分隔島，已於12月6日正式進場施工。工程內容包括拆除快慢分隔島、路面重新鋪設，以及依照交通局新設計重新繪製標線。

高公局官員指出，施工期間將採取分階段進行，以降低對交通的影響。預計整體工程可於本月中旬完成，屆時將大幅改善該路段的行車動線。

施工期間，高公局特別呼籲汽、機車駕駛人行經該路段時務必注意安全，配合現場改道標示指引，靠左側快車道行駛通過施工區域。用路人應依照現場交通管制人員指揮，並注意行車安全，避免發生意外事故。

更多品觀點報導

悚！國一豐原段4車連環追撞！1駕駛滿臉血困車內 共1死8傷

死神擦肩！國道巨型傳動軸飛過來！駕駛奇蹟生還

