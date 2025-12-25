國1中豐交流道明上午6時開放通車 有望紓解中壢、內壢壅塞情形

國道1號中豐交流道完工。圖：交通部提供

行政院長卓榮泰今（25）日在交通部長陳世凱、立法委員林月琴、郭昱晴、王義川、呂玉玲、張雅琳、魯明哲、邱若華及桃園市長張善政、高速公路局長陳文瑞等人陪同下，前往桃園市參加「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮。國道1號中豐交流道將於明(26)日上午6時正式開放通車，卓榮泰肯定工程品質及施工團隊的辛勞，也感謝地方的支持與配合，讓重大建設得以提前完工造福國人。

桃園市長張善政、行政院長卓榮泰。圖：交通部提供

卓榮泰表示，桃園市在行政院推動的「桃竹苗大矽谷計劃」中非常重要，而且還有桃園航空城、第三航廈及A21轉運站等重大計畫持續推動，因此需要有便利的交通建設才能帶動科技及產業的發展，今天特別感謝交通部及高公局帶來中豐交流道通車這個聖誕禮物，通車後除可有效分流車潮，紓解周邊交通壓力外，也縮短國道1號往返青埔及中壢地區的交通時間，串聯桃園地區整體交通路網。同時，卓榮泰也感謝桃園市政府的積極協助，讓工程得以順利進行，中央與地方通力合作為人民服務，讓民眾可以提前6個月享受便利的交流道服務。

國道1號中豐交流道12/26通車。圖：交通部提供

陳世凱指出，桃園市人口逐年成長，需要仰賴更便捷的交通建設來提供服務，近來桃園地區除國道建設已投入超過1000億元經費外，軌道建設也會陸續展開，這些交通建設的推動都須依靠市府的協助及立委的支持，今天中豐交流道的提前通車就是中央與地方合作及工程團隊的努力成果，至於未來交流道南側部分，交通部也會持續與市府合力推動。

高公局說明，為解決國道1號中壢及內壢交流道壅塞情形，主動規劃於內壢及中壢之間增設「中豐交流道」，專供五楊高架南出及北入使用，分流既有交流道，提升道路通行效率。高公局也一併辦理國1平面主線配合拓寬改善，減少國道1號主線與五楊高架交織路段交織回堵現象，優化該路段之交通運作效率及服務水準。前開交流道及主線拓寬工程皆已完成，將於明(26)日上午6時開放通車。

