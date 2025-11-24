國1中豐交流道第一期工程進度超前 有望今年底完工通車

國道1號中豐交流道第一期工程進度超前，有望今年底完工通車。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號中壢段車流量大，時常造成壅塞，桃國市政府爭取增設中豐交流道，於2020年獲行政院核定，分兩期辦理，第一期(北入南出)於2023年2月開工，並在中豐北路北上匝道前增設迴轉道，將與交流道同步啟用；第二期工程(南入北出)，可行性評估預計年底報行政院核定，市府建議納入「青埔北上匝道」配置，強化整體交流道功能。

立法院交通委員會今(24)日視察中豐交流道新建工程進度，交通部長陳世凱、桃園市長張善政、立委魯明哲、市府交通局長張新福、桃園大眾捷運股份有限公司副總經理陳定漢、市議員魏筠等人均到場；高速公路局長陳文瑞簡報指出，中豐交流道第一期工程進度目前超前約3％進度，有望於今年底提前完工通車，將有效分散內壢交流道車流，改善青埔及桃園南北向交通，提升市民通行便利性。

廣告 廣告

陳世凱表示，中豐交流道第一期工程目前超前約3％進度，工期較原訂時程提前近半年，展現桃市府與高速公路局團隊的密切協作。他指出，目前交流道已接近通車標準，後續將陸續完成標誌、標線、路面改善與路燈等項目，交通部會持續與市府合作，全力衝刺工程，希望在年底前順利開放通車。

張善政提到，此案是桃園鄉親期盼多時的重大工程，市府已同步完成中豐北路沿線交通改善，包含重要路口偏心左轉設計、增設指引牌面及CCTV監視設備等措施，並推動南園二路打通至中豐北路的新闢道路工程，串連內壢交流道與中豐交流道；考量青埔地區北上車流需求，高公局已在中豐北路北上匝道前增設迴轉道，解決過去車輛需繞行A21路口迴轉的問題，A21轉運站也將新增國道客運路線進駐，串接公共運輸轉乘。

魯明哲肯定中豐交流道確認主體工程年底能完成通車，屆時對於南桃園鄉親是一大福音，現況內壢交流道、新屋交流道壅塞，第3個交流道通車之後，可望紓解一定的車流。

至於近年青埔地區公共建設大幅提升，聯外需求增加，市府同步推動「南園二路延伸工程」打通至中豐北路，形成與內壢、中豐交流道雙向銜接的交通系統，帶動中豐北路、新生路、中園路等主要動脈的整體順暢度，高公局亦啟動二期工程規劃南入北出匝道。

交通部長陳世凱(右)、桃園市長張善政(左3)、立委魯明哲(左2)等人視察中豐交流道新建工程進度。(記者李容萍攝)

交通部長陳世凱(前右4)、桃園市長張善政(前右3)、立委魯明哲(前右2)等人視察中豐交流道新建工程進度。(記者李容萍攝)

交通部長陳世凱(右3)、桃園市長張善政(右5)、立委魯明哲(右4)等人視察中豐交流道新建工程進度。(記者李容萍攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

2女高中生吃鍋變刷鍋！ 乾燒鍋子被店家要求刷20分鐘「手洗到破皮」

演唱會太夯 陳其邁預告明年世運主場館檔期額滿了

週三清晨最冷、中部以北「下探14度」 1圖看懂未來1週天氣

LTN投票箱》要打擊詐騙 你認為怎麼做最有效？

