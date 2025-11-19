國1中豐交流道第一期工程 拚年底通車

桃園市因應航空城計畫與機捷A21轉運站啟用後所帶來的交通需求，推動「中豐交流道第1期」工程，期望紓解國道1號內壢及中壢交流道車流。交通局表示，中豐交流道於民國112年2月動工，至今年10月31日實際進度達87.21％，超前預定進度2.9％，力拚今年12月底通車。

為了配合通車時程並提升整體道路效率，市府同步推動周邊交通改善措施，考量青埔地區北上車流需求，於中豐北路北上匝道增設迴轉道，將與交流道同步啟用，減少車輛必須繞行至A21站路口迴轉情形。

交通局提到，因南園二路目前必須繞行新生路、環北路或中園路才能接上國道，導致旅運時間增加，工務局已完成都市計畫變更並報請內政部核定，預計今年底發布實施，116年完成用地取得，並於117年初正式動工，改善區域交通銜接問題。

交通局說明，針對中豐北路沿線多個路口實施偏心左轉，包括啟文路、大農路、民權路、東芝路及興北一路、二路、三路共7處，已在今年7月完工。另因興南路路口受匝道施工影響，將待交流道完工後再接續施作。

為提升資訊可視性與行車安全，市府已加強重要節點的匝道導引及標字提醒，並於10月與高公局共同會勘，確保所有指引牌面可於通車前完成設置。中豐北路既有4處CCTV監視設備，及新增A21出口、北上匝道、南出匝道等3處監控點，預計11月底前完工。

A21轉運站部分，市府規畫新增公車與客運路線，包括9025A，從中壢到中央大學再到圓山，預計明年2月調整進站，和欣客運將有3條路線調整進駐，轉運站新增候車設施預計於明年6月設置完成，讓旅客轉乘更便利。

交通局表示，國1楊梅北出匝道因與台1線、裕成路口距離短，車流交織頻繁，高公局已於今年9月依車流反應滾動調整號誌時制，預計明年中完工。幼獅南出匝道因現行路權限制導致車流與青年路交錯，高公局同樣自9月起施工，預計明年年中完工，將有效改善車流衝突問題。