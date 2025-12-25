國1中豐交流道通車典禮 卓榮泰：中央地方合作提供更便利交通

行政院長卓榮泰(中)、交通部長陳世凱(右6)、桃園市長張善政(左6)等人出席國道1號中豐交流道新建工程通車典禮。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕交通部高速公路局辦理國道1號中豐交流道新建工程，歷經近3年施工，今(25)日舉行通車典禮，並於26日上午6點開放通車，行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、桃園市長張善政等人出席通車典禮，直稱這是送給桃園最好的耶誕禮物，將有效串連中壢、青埔及內壢地區，節省青埔地區往來泰山轉接道行車時間約10分鐘，讓市民擁有一條更快速回家的道路。

高公局長陳文瑞說明，高公局為解決國道1號中壢及內壢交流道壅塞情形，主動規劃於內壢及中壢之間增設「中豐交流道」，專供五楊高架南出及北入使用，分流既有交流道，提升道路通行效率；高公局也一併辦理國1平面主線配合拓寬改善，減少國道1號主線與五楊高架路段交織回堵現象，優化本路段的交通運作效率及服務水準。

卓榮泰表示，桃園市是發展快速且年輕化的城市，在行政院推動的「桃竹苗大矽谷計畫」中非常重要，而且還有桃園航空城、第三航廈及A21轉運站等重大計畫持續推動，因此需要有便利的交通建設才能帶動科技及產業發展。

卓揆說，感謝交通部及高公局帶來中豐交流道通車這個耶誕禮物，通車後除可有效分流車潮、紓解周邊交通壓力，也縮短國道1號往返青埔及中壢地區的交通時間，串聯桃園地區整體交通路網；同時感謝桃園市政府的積極協助，讓工程得以順利進行，中央與地方通力合作為人民服務，讓民眾可以提前6個月享受便利的交流道服務。

陳世凱指出，桃園市人口逐年成長，需要仰賴更便捷的交通建設來提供服務，近來桃園地區除國道建設已投入超過1000億元經費外，軌道建設也會陸續展開，這些交通建設的推動都須依靠桃園市政府的協助及立委的支持；中豐交流道提前通車就是中央與地方合作及工程團隊的努力成果，未來交流道南側部分，交通部也會持續與市府合力推動。

張善政提到，因應中豐交流道通車後上下匝道車流，市府超前部署完成中豐北路工程配套措施，包含重要路口偏心左轉設計、增設指引牌面及監視設備等措施，另考量青埔地區北上車流需求，高公局已在中豐北路北上匝道前增設迴轉道，解決過去車輛需繞行機捷A21路口迴轉的問題。市府與高公局將持續追蹤通車後交通運作情形，適時檢討並精進相關交通管理措施。

包括立委林月琴、郭昱晴、王義川、呂玉玲、張雅琳、魯明哲、邱若華、桃園市議會議長邱奕勝、議員彭俊豪、魏筠、張曉昀、劉玉春等人均出席通車典禮。

