國1中豐交流道通車 卓揆感謝各方合作提前完工

（中央社記者葉臻桃園25日電）行政院長卓榮泰今天出席國道1號中豐交流道新建工程通車典禮時說，感謝各方合作讓工程提前6個月通車，希望立法院儘速審查中央政府總預算案，讓各項新興建設計畫能按時啟動。

他說，中豐交流道將有效串聯桃園市中壢區、青埔及內壢地區，節省青埔地區往返泰山轉接道行車時間約10分鐘，感謝交通部高速公路局、桃園市政府與施工團隊，讓原定2026年6月完工的工程提前通車。

卓榮泰表示，中央近年在桃園展開許多大型計畫，包含桃竹苗大矽谷、桃園航空城、桃園國際機場第3航廈及機場捷運環北轉運站建置等。

他說，中央希望在新的一年開始逐步展開各項計畫和建設工程，落實照顧人民，如果明年度總預算案無法順利通過，將無法按時啟動各項新興建設計畫，對國家影響甚鉅，包括TPASS行政院通勤月票2.0計畫等。

卓榮泰表示，延續性計畫只能沿用前一年度預算，勢必造成影響，如桃園鐵路地下化工程，預算差額達新台幣54億元，其他還包括花東地區鐵路雙軌電氣化、嘉義市區鐵路高架化與台南市區鐵路地下化等計畫，交通部試算工程經費差額達248億元，都無法在2026年1月推動。

他說，距2026年僅剩不到幾天，希望立法院儘速審查總預算案，讓各項建設不分縣市、黨派與地域同步展開，期盼新的一年行政院、立法院充分合作，中央、地方相互分工，讓人民感受政府一體，全速向前邁進。（編輯：李明宗）1141225