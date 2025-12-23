國1九如段驚險車禍！ 聯結車未保持安全距離急閃釀擦撞

今（23）日中午，國道1號北向九如路段發生一起驚險的交通事故。一輛營業用半聯結車疑似因未保持安全距離，在前方車輛緊急煞車時，駕駛無法及時反應，導致車輛失控，擦撞到外側車道的一輛自用大貨車。現場情況一度驚險，所幸事故僅造成車輛損傷，無人員傷亡。

今（23）日中午，國道1號北向九如路段發生一起驚險的交通事故。（圖/警方提供，下同）

根據國道警方調查，事故發生於上午11點43分，地點位於國道1號北向366.1公里處。48歲的陳姓聯結車駕駛行經該路段中線車道時，未保持安全距離，前方車輛突然急煞，導致其來不及反應，最終與34歲陳姓男子駕駛的大貨車發生碰撞。警方到場後，確認雙方駕駛均無酒駕情形，並於11點46分迅速完成現場勘查與交通恢復，事故未對國道交通造成長時間影響。

第五公路警察大隊呼籲駕駛人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

