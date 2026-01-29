國1五楊高架中壢轉接道火燒車！自小客貨車停路肩瞬間成火球
國道1號五楊高架道北向60.4公里中壢轉接道路段昨(28)日下午14時52分許有火燒車事故，一名56歲吳姓男子獨自駕駛自小客貨車行經該路段時，發現車輛冒煙，趕緊停靠路肩，下車後車輛瞬間燒成火球，國道警察獲報立即到場，占用外側路肩處理，並通報消防人員將火勢撲滅，所幸現場無人傷亡。不過，火燒車造成的濃煙一度影響主線車道，於16時許完全排除、全線恢復通車。
警方表示，所幸吳男及時將車輛停下，未受到傷害也未波及其他車輛。有關詳細起火原因，尚待消防局進一步調查釐清。
警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968 APP警政報案功能向國道警方報案求援。
