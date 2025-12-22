國1五楊高架有推車掉落 7車慘受損爆胎
昨（22）日18時09分國道1號五楊高架北向54.8公里處發生掉落物引發的交通事故，有推車掉落導致7輛車行經時受損或爆胎，車主在社群平台上發文「請大家幫幫忙」。
對此，國道公路警察局第一公路警察大隊表示，接獲事故通報後，立即派員到場處理，並協調工務段迅速清理路面掉落物，迅速恢復交通。經初步調查，該推車疑似自不明車輛掉落，目前警方已擴大調閱沿線監視器畫面，全力追查肇事車輛。
後續若查獲，將依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款規定，對汽車駕駛人處以新臺幣3,000元以上、18,000元以下罰鍰。
