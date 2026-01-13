國1五楊高架死亡車禍！男下車查看故障竟遭追撞 當場OHCA送醫後不治

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

國道1號五楊高架今（13）日晚間8點左右發生一起嚴重車禍，一輛營業小客車行經五楊高架南下40.6公里處林口路段時，52歲程姓男駕駛疑因車輛發生故障，將車停靠路肩下車查看時，竟遭後方車輛追撞，當場失去呼吸心跳，送醫後仍宣告傷重不治。

國道1號五楊高架今（13）日晚間8點左右發生一起死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

警方指出，晚間8時44分獲報，稱五楊高架南向40.6公里林口路段發生事故，一名營業小客車駕駛倒臥於外側車道，而警消到場後，發現52歲程姓男駕駛倒臥路肩，頭部重創、頭骨破裂，已無呼吸心跳，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，隨後由救護車送往林口長庚醫院，但傷勢過重，宣告不治。

廣告 廣告

據警方初步調查，程男駕駛營小客車行駛於國道1號五楊高架道南向40.6公里林口路段因車輛故障停於外側路肩，由拖吊車進行排除中，而54歲楊姓男子駕駛小客車行經該處時，疑似未注意車前狀況撞擊程男，而詳細事故原因，仍待警方進一步調查釐清。

更多FTNN新聞網報導

國1南下凌晨4車連環撞！40噸巨車壓轎車、車頂被削開 1死9傷怵目驚心

國道1號汐止段清晨4車連環事故 貨車駕駛自撞下車擺警示遭撞拋飛身亡

上班快改道！國1清晨4車連環撞 南下回堵11公里

