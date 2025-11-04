國1五楊高架4車連環撞 女駕駛下車查看遭客運撞死

29歲吳姓女子駕駛小客車追撞前方3台車之後，疑似下車查看狀況時，遭後方57歲鄭姓男子駕駛的客運撞上。圖：讀者提供

國道1號五楊高架道南向45.3公里桃園路段昨(3)日晚間19時5分許發生一起嚴重車禍，當時29歲吳姓女子駕駛小客車追撞前方3台車之後，疑似下車查看狀況時，遭後方57歲鄭姓男子駕駛的客運撞上。國道警察表示，吳女當場失去呼吸心跳，送往林口長庚醫院搶救後，仍宣告不治。

4車連環撞事故排除過程中，吳女遭後方由台北往新竹行駛的客運撞上。圖：讀者提供

國道警方說明，昨晚吳女疑似未保持安全距離撞擊前方3部車輛，造成總計4部車事故，現場無人受傷，事故排除過程中，吳女遭後方由台北往新竹行駛的客運撞上，一度受困車底，警消協助其脫困後，立即將她送醫搶救，吳女最終仍因傷重宣告不治。至於客運上的乘客均無受傷，現場陸續接駁離開。該起事故造成後方回堵約5公里，晚間20時40分許事故排除。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

吳女疑似未保持安全距離撞擊前方3部車輛。圖：讀者提供

警方表示，國道上發生交通事故，車損輕微，尚能行駛且無人傷亡的事故，可盡速拍照蒐證後移置到安全處所，如果深夜車速快，現場屬於比較危險的環境，駕駛人可以選擇先移動到路肩或直接到國道各分隊報案，員警仍會製作交通事故筆錄、蒐證各車損照片資料成案。高速公路較一般道路危險，為了避免二次事故造成嚴重傷亡，呼籲發生輕微事故，掌握人沒事、快拍照、速移車等原則處理，儘速移置安全處所，人員站立護欄外或護欄邊，面對來車全程注意安全，利用手機或1968 APP警政報案，避免二次事故。

