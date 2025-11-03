國1五楊高架8車連環撞！40歲女駕駛顏面重創OHCA 4人送醫

台南市 / 綜合報導 台南仁德區中山路1日下午6點多，有民眾開車看到前方有機車騎士與開車的駕駛發生衝突，竟當街演變成騎士暴力敲打對方車窗，目擊民眾表示，駕駛似乎也噴辣椒水回擊，這起案件影響當時的交通，讓不少用路人嚇到，警方表示將擴大調閱監視器影像，通知相關行為人到案說明，依法究辦。民眾停紅燈，結果前方機車雙載，的騎士和乘客，看起來都好生氣，後座乘客，不斷對一旁駕駛大罵。機車騎士.乘客說：「你現在是在幹嘛，報警啦，你在幹嘛。」後座乘客氣到不斷大罵，結果下一秒，騎士直接怒揍車窗。機車騎士.乘客說：「你趕快報警，你向前。」兩人下車，女子繼續罵駕駛，男子則是繼續打車窗，其他用路人全都看傻眼，這時候綠燈了，汽車馬上開走右轉，機車騎士乘客，都還留在原地，後面駕駛只能慢慢先往左切，繞過去。附近民眾說：「看到在敲他的門(車窗)，駕駛沒有要打開，駕駛好像用辣椒水噴他們，騎士和乘客有來借廁所清洗，我看男生比較嚴重，男的很痛苦，在這邊坐很久。」事情發生在台南仁德區中山路，西向往仁德交流道，1日下午6點多，民眾開車在路上，結果看到前方騎士與駕駛發生衝突，一開始是口角糾紛，罵得好大聲，結果演變成，暴力敲打對方車窗，附近民眾說駕駛好像還噴辣椒水，讓騎士乘客非常痛苦，趕緊去借水沖洗，但因為當時車流量也不小，就在馬路中央，爆發衝突真的相當危險。台南歸仁分局副分局長張俊雄說：「本分局現已擴大調閱監視器影像，並通知相關行為人到案。」兩方糾紛，在車來車往的大馬路，起衝突，影響用路人行車安全，待警方釐清責任後，也要依法究辦。 原始連結

華視影音 ・ 7 小時前