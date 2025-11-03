國1五楊高架8車連環撞！40歲女駕駛顏面重創OHCA 4人送醫
國道1號五楊高架南向45.3公里桃園路段，今天（3日）晚間6時許發生嚴重連環車禍，5輛小客車與1輛小貨車發生追撞，占用內線及外路肩，隨後又引發第二波追撞，1輛大型遊覽車再撞上前方車輛，造成車禍擴大，共8車相撞，現場一片混亂。
據了解，這起事故造成4人輕重傷，包括2男2女。其中1名40多歲女駕駛在下車處理時，不幸遭遊覽車再度撞擊，被救出時顏面受創嚴重，當場失去生命跡象，與其他傷者分別送往林口長庚醫院及敏盛綜合醫院急救。
國道警方初步調查，事發路段因雨天導致路面濕滑，疑似車距過近導致反應不及釀禍。目前現場交通回堵約3公里，僅外側路肩可通行。另一方面，高公局已成立緊急應變小組，進行拖吊與事故排除，呼籲用路人提早改道並減速慢行，以避免發生二次事故。
