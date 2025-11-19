國1五股交流道南向主線施工！ 19日夜間起封閉10小時

交通部高速公路局於19日（星期三）晚間10時至翌日早上6時，將進行國道1號五股交流道南向32k+900主線的施工封閉，此次封閉是因應「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」的鋼構吊裝作業。為了確保行車安全，建議所有經過該路段的駕駛人提前改道。

交通部高速公路局於19日（星期三）晚間10時至翌日早上6時，將進行國道1號五股交流道南向32k+900主線的施工封閉。（資料示意圖／翻攝自交通部高公局）

根據公告，從國道1號五股交流道南下的車輛，無論是從平面主線南行或是從汐五高架轉接道出口下來的車輛，均需由五股交流道出口匝道下接地方道路新五路至自強路迴轉，再由五股交流道南下入口進入國道1號繼續行駛。

在施工期間，汐止至五股的高架路段將保持通行，駕駛人可利用該路段以減少交通影響。施工期間，經過管制區域的車輛請務必減速慢行，並遵循現場的指示牌及導引人員的指示，以確保行車安全。

若因天候或其他因素影響施工進度，將另行公告。用路人可隨時留意高速公路上方的可變標誌顯示的道路封閉訊息，並可透過警察廣播電台或撥打高速公路局服務電話1968獲取最新資訊。

