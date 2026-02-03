國1仁德段聯結車、油罐車追撞 汽油狂漏幸未引發火警

台南市 / 綜合報導

帶您關心國道上發生重大事故，昨(2)日晚上6點，國道一號南下台南仁德段，有一輛台塑的油罐車，發生車禍，導致槽體破裂，大量油料不斷狂洩。

消防人員趕到現場救援，幸好這起事故，沒有引發火警，也沒有人受傷，根據了解，是一輛聯結車和油罐車碰撞，油罐車的車體破損漏油，也嚴重佔用外側車道及路肩，造成後方車流回堵好幾公里，詳細的事故原因，還有待後續釐清。

原始連結







