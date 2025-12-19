國1內壢、中壢段壅塞有解！中豐交流道12月底可望通行 青埔往來泰山省10分鐘

目前「國道1號中豐交流道新建工程」即達到通車標準，12月底可望正式開放通行。 圖：取自魯明哲臉書

[Newtalk新聞] 為改善國道1號內壢、中壢路段長期壅塞問題，交通部高速公路局歷經近3年的施工時間，目前「國道1號中豐交流道新建工程」即達到通車標準，待完成通車前勘驗及部分驗收等行車安全相關作業後，今年12月底可望正式開放通行。

「國道1號中豐交流道新建工程」目前即將達到通車標準，待完成通車前勘驗及部分驗收等行車安全相關作業後，可望於今年12月底正式開放通行。高公局表示，中豐交流道是專門服務五股至楊梅高架道路的交流道，新設北入及南出匝道啟用後，預計可有效分擔內壢交流道18%及中壢交流道7%交通量，改善交通壅塞情形，縮短民眾的上下班通勤時間。預期青埔地區往來泰山轉接道行車時間約可節省10分鐘。

高公局提醒，中豐交流道僅服務國1五楊高架道路之用路人，通行車種也與國1高架道路相同，禁止通行大貨車(如聯結車、砂石車、貨櫃車等)。未來中壢地區用路人可利用中豐北路銜接北入匝道，青埔地區用路人可利用迴轉道進入北入匝道；五楊高架道路南下之用路人則可利用中豐交流道新設出口匝道分別前往中壢及青埔地區。

此外，為確保主線與匝道車流能有效分流並減少交織衝突，中壢轉接道路段將透過標線管制，禁止平面主線車輛駛入出口車道及禁止入口車輛駛入平面主線，請用路人依據標誌標線及指示牌面行駛。

高公局強調，該工程不僅打通中壢與青埔地區的交通瓶頸，未來將結合機捷A21環北轉運站，將使大眾運輸轉乘更加便捷，串聯起新舊都心的發展動脈。

